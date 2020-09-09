Лукашенко: ОМОН спас нас от блицкрига

Александр Лукашенко в интервью российским СМИ прокомментировал избиения людей, задержанных в Беларуси в ходе акций протеста 9—11 августа.

«Ты сказал про Окрестина, это изолятор временного содержания. Ты когда-нибудь видел, Антон, чтобы ОМОН нес службу в ИВС или пересыльных пунктах? Никогда! — сказал Лукашенко, обращаясь к корреспонденту "Первого канала" Антону Верницкому. — А на улицах работает ОМОН и внутренние войска. Это их задача — стабилизация обстановки. Это их задача — удержать страну. Они нарушили закон? Нет! Единственное, что мне не нравилось в этом, что лежачего бьют. И когда я увидел кадр там, где, ну конечно, он (участник протестов — ред.) где-то что-то натворил, конечно, он бежал от этого столкновения, и, когда люди возбуждены, он получил. Я в открытую по-мужски сказал и, даже встречаясь, что я это не приветствую. Но ты задал вопрос про Окрестина. А получил кто-то на Окрестина или нет? Почему все повесили на ОМОН? Потому что ОМОН спас нас, как мы все сейчас видим, от блицкрига».

По словам Лукашенко, у протестующих 9-10 августа «была задача ринуться на правительственные учреждения, захватить и прочее». «Если бы не эти ребята (ОМОН — ред.), мы бы здесь не сидели с вами, — заявил Лукашенко. — Они противостояли этому. И надо было атаковать их. А как? Да, на улицах получили. Так, а как? Вы же прежде всего агрессию эту проявили в нарушение закона. И они взяли то, что на улице произошло, на Окрестина ж уже некоторые попали с синяками. И на Окрестина получили, а кто получил? Самое большое противоречие "зэков", заключенных, и "ментов", как они их называют, в чем? Они ненавидят друг друга. И на Окрестина попало очень много, я их называю "урки", по 12 раз судимые и прочее. Это у них в крови, они ненавидят, они их там всех ментами считают. Хотя это ж военнослужащие, они несут охрану, это не милиция даже. И вот когда они пьяные и обкуренные, а их там было 60%, они ринулись на этих ребят (охрану на Окрестина — ред.), и конечно, они им ответили. И естественно, кто-то там кого-то защищал, им перепало. Но не омоновцы, омоновцев на Окрестина не было».

Лукашенко заявил, что «некоторым девчонкам попы красили синей краской». «Мы вам можем эти кадры показать. Кому-то бок замазали и прочее, — сказал Лукашенко. — Ну да, у кого-то и спина была синяя. На сегодня синяков уже нет. А 39 или 40 ребят, которые переломаны, и с позвоночником переломанным омоновцы, до сих пор лежат в госпитале».

Лукашенко сообщил, что дал поручение главе МВД Юрию Караеву поддержать пострадавших сотрудников. «А некоторые никогда уже не встанут и к жене своей не подползут. И за что эти ребята пострадали? За то, что они спасали страну и навели порядок? Наверное, рано еще вот так это анализировать, но это моя боль. Я не могу осудить этих ребят, которые защитили не только страну, но и меня», — сказал он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что на Окрестина досталось не только «уркам», но и журналистам, в том числе с ее телеканала, которых которых били, не кормил и, не поили.

«Может, перевернем эту страницу?» — спросил у нее Лукашенко.

«С удовольствием, но я вам хотела это сказать, чтоб вы знали», — отметила она.

«Думаешь, я не знаю? — сказал Лукашенко. — Я вынужден взвешивать. Да, и переборы были. И как Караев извинялся дважды. Я говорю: извинись, один раз извинись, если там что-то было. Он два раза извинился. Надо эту страницу перевернуть. И вернуться, когда страсти улягутся. Мы выводы сделали. Вы не думайте, что мы каменные. Мы сделали выводы. Сказать "лес рубят — щепки летят" — очень грубо. Я нигде не говорю. Но по жизни всегда так бывает, что когда идет вот эта большая драка… Но то, что спасли республику, спасли страну, спасли стабильность… Я так думаю, да, не без издержек».

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