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Сербские военные против "славянского братства" с Лукашенко

09.09.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сербские военные не приедут на учения "Славянское братство-2020" в Беларусь.

Правительство Сербии приняло решение о приостановке на полгода своего участия в каких бы то ни было международных военных учениях.

"Мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС, ни с Востоком, ни с Западом", — цитирует агентство Tanjug слова министра обороны Сербии Александра Вулина.

Ранее ЕС потребовал от Белграда отказаться от учений с Беларусью.

Белорусско-российско-сербские учения должны били пройти 10-15 сентября на территории Беларуси
 
 
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Сербские военные не приедут на учения "Славянское братство-2020" в Беларусь.
 
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