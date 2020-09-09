Сербия отказалась от участия в военных учениях «Славянское братство-2020» в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Правительство Сербии приняло решение не проводить военные учения с другими странами в ближайшие полгода. Соответственно, сербские военные не прибудут на совместное тактическое учение Беларуси, Сербии и России «Славянское братство — 2020», которое было запланировано на 10−15 сентября. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Сербии.



Источник: odbranaivojska / Instagram

Сегодня прошло заседание правительства Сербии. После него министр обороны страны Александр Вулин заявил, что республика находится под «ужасным и незаслуженным давлением со стороны Европейского Союза». По его словам, сербов просят «отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской».

Министр подчеркнул, что Сербия является военно-нейтральной страной. Чтобы сохранить позицию военного нейтралитета, правительство страны решило приостановить все военные учения и мероприятия с партнерами на следующие шесть месяцев.

То есть, поясняет Вулин, в ближайший период сербская армия «не будет участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом». Однако процесс оснащения и усиления армии продолжится.

Напомним, что 10 сентября на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады должно было начаться ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение «Славянское братство — 2020» под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Планировалось, что в учении примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В минувшем году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Беларуси.