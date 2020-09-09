Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Сербия приняла решение приостановить все военные учения с другими государствами, об этом сообщил министр обороны страны Александр Вулин.

В среду состоялось заседание кабинета министров Сербии. По его итогам глава Вооруженных сил заявил о намерении временно отказаться от военных мероприятий со всеми партнерами.

"В предстоящий период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, ЕС, Востоком или Западом", – цитирует слова Вулина пресс-служба Минобороны страны.

Глава министерства также отметил, что участие сербских военных в миротворческих миссиях будет пересмотрено и тоже при необходимости приостановлено.

В свою очередь в Министерстве обороны Sputnik сообщили, что Минск не получал никакого официального сообщения от сербской стороны по этому поводу.

"У нас нет информации, что они отказались от участия в учениях. У нас пока нет официальной информации, что они не приедут", – сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ежегодное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство" планировалось провести на полигоне "Брестский" с 10 по 15 сентября.