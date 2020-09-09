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Дмитриев ― Заднепряный: ровно месяц со дня выборов ― ситуация и перспективы

09.09.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Живые дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь о текущей ситуации в стране и поиска диалога всех заинтересованных сил с участием медийных лиц, известных политиков, общественных деятелей и журналистов. 

© Sputnik
Савиных и Короткевич: начало белорусского общественно-политического диалога

Гости сегодняшнего выпуска программы "Горизонт событий" лидер Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный и сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

Темы беседы:

― причины сложившейся общественно-политической ситуации;

― противостояние символов: отстаивать старые или искать новые?

― планируемая Конституционная реформа;

― образ будущего и выбор для Беларуси ― Союзное государство, евразийская идея, западный вектор, либо нейтралитет?

Программу "Горизонт событий" с участием известных белорусских политиков Василия Заднепряного и Андрея Дмитриева смотрите на Sputnik Беларусь.

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О возможных путях общественно-политического урегулирования рассуждают известные белорусские политики Андрей Дмитриев и Василий Заднепряный.
 
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