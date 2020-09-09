|
Дмитриев ― Заднепряный: ровно месяц со дня выборов ― ситуация и перспективы
09.09.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Живые дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь о текущей ситуации в стране и поиска диалога всех заинтересованных сил с участием медийных лиц, известных политиков, общественных деятелей и журналистов.
Гости сегодняшнего выпуска программы "Горизонт событий" лидер Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный и сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев.
Темы беседы:
― причины сложившейся общественно-политической ситуации;
― противостояние символов: отстаивать старые или искать новые?
― планируемая Конституционная реформа;
― образ будущего и выбор для Беларуси ― Союзное государство, евразийская идея, западный вектор, либо нейтралитет?
Программу "Горизонт событий" с участием известных белорусских политиков Василия Заднепряного и Андрея Дмитриева смотрите на Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О возможных путях общественно-политического урегулирования рассуждают известные белорусские политики Андрей Дмитриев и Василий Заднепряный.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)