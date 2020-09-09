В Минске на Немиге проходит акция в поддержку Марии Колесниковой. Начались задержания

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске после шести часов вечера началась акция в поддержку Марии Колесниковой. Около 18:20 здесь собралось около 20 человек, рядом, на проезжей части, стоят микроавтобусы без номеров, сообщает корреспондент Onliner.

Вскоре начались задержания, как минимум пятерых девушек увели в микроавтобус. Перед этим люди в балаклавах предупредили участников акции о том, что мероприятие несанкционированно, а журналистов попросили отойти на 50 метров «ради безопасности»: «В целях вашей безопасности, чтобы вы потом не говорили, что вас бьют».

Силовики продолжают беседовать с участницами акции, периодически кого-то уводят в микроавтобусы рядом.

Как передает корреспондент Onliner, когда девушек пытаются увесити в микроавтобусы без номеров, за них заступаются остальные. Между сторона происходит диалог на повышенных тонах, участницы акции зачитывают выдержки из Конституции. Представителей прессы, в свою очередь, силовики в достаточно агрессивной манере просят держаться подальше.

(будет дополнено)