В Минске проходят суды над сотрудниками ОСВОД

Источник материала: Onliner

Сегодня проходят суды над сотрудниками ОСВОД, которые 6 сентября спасали людей из воды и от силовиков. Всех спасателей судят по ст. 23.4 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица»). Пока решение вынесли только по одному делу.

Николай Куприенко получил штраф в 30 базовых величин. По делу Павла Третьякова суд объявил перерыв на сегодня — для дополнительного рассмотрения.

Сейчас параллельно проходят два заседания: по делу спасателей Бакумова и Юрского.





25-летний Иван Юрский, ученик водолазания, тоже проходит по ст. 23.4 КоАП. Адвокат молодого человека принесла его характеристики по месту работы и ходатайство из профсоюза.

Согласно протоколу, 6 сентября Иван около 18:20 имел умысел неповиновения милиционеру, прибыл к берегу и забирал на другой берег подозреваемых в правонарушении.

— Вину признаю, но мы выполняли свою работу, — говорит Юрский по видеосвязи.

По его словам, в катере находился он и моторист Тетерук. Стояли на посту и выполняли свою работу.

Связь прерывается, для ее наладки судья объявляет перерыв.

В суде объявлен перерыв до завтра до 11:00. Рассмотрение остальных дел назначили на завтра. Сегодня всех «осводовцев» выпустят из Окрестина.

Дополнено.

Николая Куприенко и Павла Третьякова выпустили.

(будет дополнено)

Водолазов задержали 6 сентября в 19:15. Их держат на Окрестина. Сегодня вечером истекают трое суток с момента задержания, в 19:15 сотрудников ОСВОД должны отпустить.