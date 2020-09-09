ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске проходят суды над сотрудниками ОСВОД

09.09.2020 18:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня проходят суды над сотрудниками ОСВОД, которые 6 сентября спасали людей из воды и от силовиков. Всех спасателей судят по ст. 23.4 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица»). Пока решение вынесли только по одному делу.

Николай Куприенко получил штраф в 30 базовых величин. По делу Павла Третьякова суд объявил перерыв на сегодня — для дополнительного рассмотрения.

Сейчас параллельно проходят два заседания: по делу спасателей Бакумова и Юрского.

В Минске проходят суды над сотрудниками ОСВОД

25-летний Иван Юрский, ученик водолазания, тоже проходит по ст. 23.4 КоАП. Адвокат молодого человека принесла его характеристики по месту работы и ходатайство из профсоюза.

Согласно протоколу, 6 сентября Иван около 18:20 имел умысел неповиновения милиционеру, прибыл к берегу и забирал на другой берег подозреваемых в правонарушении.

— Вину признаю, но мы выполняли свою работу, — говорит Юрский по видеосвязи.

По его словам, в катере находился он и моторист Тетерук. Стояли на посту и выполняли свою работу.

Связь прерывается, для ее наладки судья объявляет перерыв.

В суде объявлен перерыв до завтра до 11:00. Рассмотрение остальных дел назначили на завтра. Сегодня всех «осводовцев» выпустят из Окрестина.

Дополнено.

Николая Куприенко и Павла Третьякова выпустили.

(будет дополнено)

Водолазов задержали 6 сентября в 19:15. Их держат на Окрестина. Сегодня вечером истекают трое суток с момента задержания, в 19:15 сотрудников ОСВОД должны отпустить.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня проходят суды над сотрудниками ОСВОД, которые 6 сентября спасали людей из воды и от силовиков. Всех спасателей судят по ст. 23.4 КоАП («Неповиновение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сербия отказалась от участия в военных учениях «Славянское братство-2020» в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика