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В Минске проходят суды над сотрудниками ОСВОД
Источник материала: Onliner
Сегодня проходят суды над сотрудниками ОСВОД, которые 6 сентября спасали людей из воды и от силовиков. Всех спасателей судят по ст. 23.4 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица»). Пока решение вынесли только по одному делу.
Николай Куприенко получил штраф в 30 базовых величин. По делу Павла Третьякова суд объявил перерыв на сегодня — для дополнительного рассмотрения.
Сейчас параллельно проходят два заседания: по делу спасателей Бакумова и Юрского.
25-летний Иван Юрский, ученик водолазания, тоже проходит по ст. 23.4 КоАП. Адвокат молодого человека принесла его характеристики по месту работы и ходатайство из профсоюза.
Согласно протоколу, 6 сентября Иван около 18:20 имел умысел неповиновения милиционеру, прибыл к берегу и забирал на другой берег подозреваемых в правонарушении.
— Вину признаю, но мы выполняли свою работу, — говорит Юрский по видеосвязи.
По его словам, в катере находился он и моторист Тетерук. Стояли на посту и выполняли свою работу.
Связь прерывается, для ее наладки судья объявляет перерыв.
В суде объявлен перерыв до завтра до 11:00. Рассмотрение остальных дел назначили на завтра. Сегодня всех «осводовцев» выпустят из Окрестина.
Дополнено.
Николая Куприенко и Павла Третьякова выпустили.
(будет дополнено)
Водолазов задержали 6 сентября в 19:15. Их держат на Окрестина. Сегодня вечером истекают трое суток с момента задержания, в 19:15 сотрудников ОСВОД должны отпустить.
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Сегодня проходят суды над сотрудниками ОСВОД, которые 6 сентября спасали людей из воды и от силовиков. Всех спасателей судят по ст. 23.4 КоАП («Неповиновение...
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