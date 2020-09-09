Мининформ вынес третье предупреждение Tut.by

Источник материала: Onliner

9 сентября Министерство информации вынесло очередное предупреждение порталу Tut.by за материал «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках». Как сообщает Tut.by, в письме Мининформа говорится, что в отношении Валерии Уласик уголовное дело не возбуждалось, а обыск проводился «в целях проверки поступившей информации о причастности ее к организации массовых беспорядков, происходящих на территории города Минска».

Портал приводит содержание поступившего письма:

«Согласно информации управления Следственного комитета по городу Минску (письмо от 08.09.2020 № 15−10/17953), в настоящее время расследуется уголовное дело №20121110202, возбужденное по статье 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам массовых беспорядков, произошедших с 09.08.2020 по 12.08.2020 в городе Минске. Для установления лиц, причастных к совершению правонарушений в указанный период, а также всех обстоятельств произошедшего следователями во взаимодействии с органом дознания на постоянной основе проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Так, по поручению следователя следственного управления управления Следственного комитета по городу Минску (далее — СУ УСК) 08.09.2020 с соблюдением законодательства сотрудниками ГУБОПиК Министерства внутренних дел Республики Беларусь проведен обыск по месту жительства Валерии Уласик в целях проверки поступившей информации о причастности ее к организации массовых беспорядков, происходящих на территории города Минска».

Предыдущее предупреждение Tut.by получил 7 сентября c формулировкой «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам». До этого — 7 августа. По Закону о средствах массовой информации, в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более предупреждений в течение года доступ к ресурсу имеют право ограничить. Решение об этом принимает Мининформ.

(будет дополнено)