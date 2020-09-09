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Кто и как разрушил стигму на мужской маникюр. И какой теперь в моде

09.09.2020 19:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: cosmo.ru

Мужской маникюр и нейл-арт — это уже не вызов обществу, это часть образа и личный выбор каждого.

В 70–90-е годы лак для ногтей позволяли себе разве что рок-звезды. Дэвид Боуи в образе Зигги Стардаста носил блестки, Курт Кобейн снимался в клипах с потрескавшимся красным лаком на ногтях, Оззи Осборн, Мэрилин Мэнсон и Стивен Лайлер появлялись на сцене, да и не только, неизменно с черным цветом — все это было частью образа музыкантов, пишет Коммерсантъ. Немного позже в нулевых лак начинают носить Джонни Депп, Сил и Джаред Лето — также музыканты.


С 2014 года в Instagram проходил челлендж #PolishedMan. Кампанию начал основатель благотворительной организации YGAP Эллиот Костелло. В 2013-м он посетил камбоджийский детский дом, где познакомился с девочкой, которая покрасила его ногти в синий цвет. Оказалось, что она проходила реабилитацию после пережитого сексуального насилия в другом приюте. Так Костелло придумал акцию в поддержку всех детей, переживших насилие. В рамках #PolishedMan мужчины красят ноготь на одном пальце руки любым ярким лаком. Акцию поддержали Крис Хемсворт, Зак Эфрон и другие медийные личности.


Постепенно стигма, окружающая мужской маникюр, стала исчезать. В 2015 году Брэд Питт появляется на международном фестивале в Палм-Спрингс с полосатым нейл-дизайном. Еще немного позже тренды на нейл-арт начинают вводить рэперы Lil Yachty, Джейден Смит, Bad Bunny и A$AP Rocky. Разноцветные подложки, леттеринг, крошечные символы, пламя, американский флаг, смайлики — дизайн на каждом ногте, как правило, разный — как часть дерзких образов.


Еще один яркий пример — нападающий английского клуба «Челси» Миши Батшуайи. Он частый гость селебрити нейл-мастера Imarni Nails. Идею нейл-арта в стиле рэперов подхватил и Егор Крид.

В 2019 году выходит съемка в Guardian Weekend с участием певца Гарри Стайлза, сыгравшего в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк». На фото он позирует с нейл-артом в виде смайликов. Бруклин Бэкхем выбирает красный лак к белому свитеру крупной вязки — в таком образе он появился на Неделе моды. А креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло подбирает серый цвет к темным оттенкам в одежде.

Самые смелые нейл-идеи вот уже не первый год реализует Марк Джейкобс. Дизайнер признается, что охотно делает маникюр и сам. Его личный мастер — Мей Каваджири — также работает с Беллой Хадид, Эмили Ратаковски и Дуа Липа. Среди ее клиентов есть и много мужчин.

Гендерные стереотипы развеивают и марки. Прошлым летом бренд OPI запустил кампанию Men Who Mani-Up с мужчинами в главных ролях. Также в прошлом году новым лицом Essie стал подкастер и телеведущий Джонатан Ван Несс. В августе нынешнего года Chanel Beauty расширил линейку продуктов для мужчин Boy de Chanel: в ассортименте появился черный лак для ногтей.


Таких примеров становится все больше, потому что мужской маникюр и нейл-арт — это уже не вызов обществу, это часть образа и личный выбор каждого. В западной прессе это явление уже называют menicure или man-icure.



 
 
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Мужской маникюр и нейл-арт — это уже не вызов обществу, это часть образа и личный выбор каждого.
 
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