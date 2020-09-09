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Эксперт: Беларусь может выторговать максимально выгодные условия работы через российские порты
Источник материала: Myfin
– Надо понимать, что российские операторы давно вели переговоры с нашими ключевыми экспортерами и импортерами по переориентации товарного потока Беларуси на их основные порты. И, по всей видимости, вопрос пока оставался открытым из-за привычных соображений о географических условиях, длине транспортного плеча, а также стоимости погрузки-выгрузки и др. Порты Прибалтики ближе к Беларуси и предоставляли более выгодные условия по экономике.
Страны Балтии станут заложником своих же санкций
- Однако сейчас, в условиях, когда страны Балтии оказались в ситуации заложника по политическим мотивам, у Беларуси есть основания пересмотреть свои договоренности и переориентировать грузопотоки.
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Насколько удобным для Беларуси может быть перевод своих грузопотоков из Прибалтики в российские порты? Есть ли у нас возможность договориться с Россией о выгодах...
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