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Эксперт: Беларусь может выторговать максимально выгодные условия работы через российские порты

09.09.2020 19:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

– Надо понимать, что российские операторы давно вели переговоры с нашими ключевыми экспортерами и импортерами по переориентации товарного потока Беларуси на их основные порты. И, по всей видимости, вопрос пока оставался открытым из-за привычных соображений о географических условиях, длине транспортного плеча, а также стоимости погрузки-выгрузки и др. Порты Прибалтики ближе к Беларуси и предоставляли более выгодные условия по экономике.

Страны Балтии станут заложником своих же санкций

- Однако сейчас, в условиях, когда страны Балтии оказались в ситуации заложника по политическим мотивам, у Беларуси есть основания пересмотреть свои договоренности и переориентировать грузопотоки.

 
 
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Насколько удобным для Беларуси может быть перевод своих грузопотоков из Прибалтики в российские порты? Есть ли у нас возможность договориться с Россией о выгодах...
 
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