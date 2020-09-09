Эксперт: Беларусь может выторговать максимально выгодные условия работы через российские порты

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– Надо понимать, что российские операторы давно вели переговоры с нашими ключевыми экспортерами и импортерами по переориентации товарного потока Беларуси на их основные порты. И, по всей видимости, вопрос пока оставался открытым из-за привычных соображений о географических условиях, длине транспортного плеча, а также стоимости погрузки-выгрузки и др. Порты Прибалтики ближе к Беларуси и предоставляли более выгодные условия по экономике.

Страны Балтии станут заложником своих же санкций

- Однако сейчас, в условиях, когда страны Балтии оказались в ситуации заложника по политическим мотивам, у Беларуси есть основания пересмотреть свои договоренности и переориентировать грузопотоки.