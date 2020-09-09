Uber планирует полностью перейти на электротранспорт за 20 лет

Сервис такси Uber планирует инвестировать 800 млн долларов, которые раздадут водителям по всей Европе, в США и Канаде, чтобы они могли перейти на автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Сервис такси Uber планирует к 2040 году стать мобильной платформой с нулевым уровнем выбросов и выполнять с 100% поездок на электротранспорте, говорится в сообщении компании.

«Люди во всей Европе устали от пробок и загрязнения воздуха. Использование электромобилей является ключом к решению этих проблем. И лучше всего начать с водителей, проезжающих много километров ежедневно», — отметил генеральный директор Transport and Environment компании Уильям Тодтс.

Инициатива коснется как легковых автомобилей, так и общественного, и микротранспорта. В рамках этого плана, компания планирует к 2025 году перевести на электротранспорт 50% поездок в городах в семи европейских столицах (Амстердаме, Берлине, Брюсселе, Лиссабоне, Лондоне, Мадриде и Париже).

В заявлении компании говорится, что Uber заключил ряд партнерств в отрасли, чтобы сделать более простым переход на электромобили для водителей сервиса. В частности, Uber подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Renault-Nissan.