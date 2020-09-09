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Портал TUT.by получил третье предупреждение от Министерства информации
Источник материала: Навiны
9 сентября Министерство информации вынесло очередное предупреждение ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» — за статью «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках».
В письме Мининформа говорится, что в отношении Валерии Уласик уголовное дело не возбуждалось, а
Однако, отмечается в
То же самое успела сказать сама Валерия журналистам, когда садилась в машину, на которой ее увезли в РУВД.
В течение всего дня 8 сентября журналисты TUT.by неоднократно пытались уточнить статус Валерии в Следственном комитете, однако там ситуацию так и не прояснили.
Это уже третье предупреждение, которое TUT.by получил от Министерства информации в течение года. В соответствии с законом о СМИ, в случае вынесения двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен.
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9 сентября Министерство информации вынесло очередное предупреждение ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» — за статью «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное...
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