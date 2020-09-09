Портал TUT.by получил третье предупреждение от Министерства информации

9 сентября Министерство информации вынесло очередное предупреждение ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» — за статью «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках».



Фото TUT.by

В письме Мининформа говорится, что в отношении Валерии Уласик уголовное дело не возбуждалось, а обыск проводился «в целях проверки поступившей информации о причастности ее к организации массовых беспорядков, происходящих на территории города Минска».

Однако, отмечается в сообщении редакции TUT.by, лица, предъявившие Галине и Валерии Уласик постановление на обыск, заявили, что Валерия подозревается в совершении уголовного преступления по статье 293 УК РБ «Массовые беспорядки».

То же самое успела сказать сама Валерия журналистам, когда садилась в машину, на которой ее увезли в РУВД.

В течение всего дня 8 сентября журналисты TUT.by неоднократно пытались уточнить статус Валерии в Следственном комитете, однако там ситуацию так и не прояснили.

Это уже третье предупреждение, которое TUT.by получил от Министерства информации в течение года. В соответствии с законом о СМИ, в случае вынесения двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен.