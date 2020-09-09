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В Ливии насчитали 1200 бойцов ЧВК Вагнера

09.09.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера в мае текущего года перебросила от 800 до 1200 бойцов в Ливию для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщаетагентство Associated Press со ссылкой на отчет комитета экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций.

В докладе также указано, что сразу несколько стран нарушили эмбарго на поставку оружия в Ливию. Речь идет в том числе о России, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции и Катаре. При этом Анкара и Абу-Даби, как считают эксперты, неоднократно пренебрегали запретом на поставки, который существует с 2011 года.
Так, Турция перебросила в Ливию военных и как минимум десять видов техники, в том числе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противотанковые ракеты, беспилотники, артиллерию, зенитные ракетные комплексы (ЗРК), фрегаты и истребители. В то же время ОАЭ доставили в североафриканскую страну военных и по меньшей мере пять видов техники, включая бронетранспортеры, патрульные машины и истребитель Dassault Mirage 2000-9.

В ООН также сообщили, что Россия перебросила в Ливию как минимум два типа военной техники: истребитель МиГ-29, действовавший с авиабазы аль-Джуфра, и бомбардировщик Су-24, вылетавший с баз аль-Джуфра и аль-Кадим. Кроме того, неустановленная частная военная компания, связанная с Москвой, выделила «модернизированный основной боевой танк». Группа Вагнера, по данным экспертов, доставила туда же вооруженных бойцов и два бронетранспортера. Утверждается, что сотрудники ЧВК в начале июля базировались на пяти авиабазах: аль-Джуфра, Брак аль-Шати, Гардабия, Сабха, Вадден, и на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Аш-Шарара.

Эксперты заявили, что Россия также поставляла ЛНА грузы по воздуху.

Ранее в сентябре сообщалось, что РФ усилила логистическую поддержку ЧВК Вагнера в Ливии, осуществив за девять месяцев около 338 грузовых рейсов из Сирии. Тогда же стало известно, что Египет, Иордания, Россия, Сирия, Катар, Турция и ОАЭ нарушили санкции ООН, поскольку не производили досмотр «грузов подозрительных коммерческих судов или самолетов, направлявшихся в Ливию, для чего имелись разумные основания».


При этом в июле временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев назвал сообщения о нахождении российских наемников в Ливии и поставке в страну вооружения со стороны Москвы недостоверными и беспочвенными, пишет lenta.ru

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.
 
 
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Частная военная компания (ЧВК) Вагнера в мае текущего года перебросила от 800 до 1200 бойцов в Ливию для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием...
 
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