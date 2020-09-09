ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Знак готов начать голодовку

09.09.2020 19:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак, который взят под стражу, может начать голодовку.

Максим Знак готов начать голодовку
"Если в течение ближайших дней это недоразумение не решится и если моему подзащитному будет предъявлено обвинение, оснований для которого мы не видим, Максим Знак намерен объявить голодовку", — сообщил порталу TUT.by его адвокат Дмитрий Лаевский.

Максим Знак и Мария Колесникова взяты под стражу как подозреваемые по уголовному делу о попытке захвата власти. Они помещены в СИЗО №1 по улице Володарского в Минске. Подозреваемым по этому делу проходит и юрист Илья Салей, которого также задержали 9 сентября. 

Лаевский уверен, что преследование его подзащитного должны прекратить, а самого Знака — выпустить из-под стражи. 

"Должен подчеркнуть, что деятельность Максима Знака в рамках Координационного совета и штаба Бабарико осуществлялась в качестве адвоката в порядке оказания юридической помощи. Все его заявления, обращения, комментарии были публичными, прозрачными, их содержание было абсолютно законным и не несло в себе каких-то незаконных намерений. Поэтому в таких действиях не может быть состава преступления", — заявляет адвокат.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак, который взят под стражу, может начать голодовку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скрипач Никита Буднецкий отказался от премии Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика