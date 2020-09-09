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Скрипач Никита Буднецкий отказался от премии Лукашенко
Источник материала: Партизан
Лауреат международных конкурсов отказался от премии Лукашенко
Фото: соцсети
«Не хочу чтобы имя этого (не) человека было хоть как-то связано с моей жизнью!» – написал 28-летний артист симфонического оркестра Московской филармонии в Facebook,
Вслед за ним еще свыше ста лауреатов премии отказались от подачек Лукашенко.
– Объясни, почему?
– Не я один выступил с этой позицией. Много музыкантов из Беларуси, очень видных и заметных, которые побеждали на многих конкурсах и постоянно крутились на белорусском ТВ, написали то же самое. Мы считаем, Лука насильственно захватил власть. Это неприемлемо. В поддержку народа мы отказались от любых регалий.
Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное. Я отказываюсь от всех званий и привилегий, связанных с фондом президента Республики Беларусь, во имя справедливости и мира. Народ сделал выбор, но почему-то его не учли.
– Какой была реакция коллег?
– Ребята встречают, говорят: «Никитос! Ну такое сделал, вообще ты красава!» и все такое, поддерживают по полной программе.
– Одно дело – отказаться от награды из рук Лукашенко, совершенно иное – от его финансовой поддержки. Ну и что ты в итоге потерял?
– Эта премия была вручена мне после победы на конкурсе в Беларуси, после которой президенту направляют списки победителей. И он уже решает, кому выдавать, кому нет. Это такой большой красный диплом, потом к нему выдается медаль и выплачивается премия.
– Большая?
– Что касается меня, это была разовая выплата $1 тыc. Мы с матерью только раз в магазин смогли сходить на эту премию. Все лауреаты получали разные суммы: кому-то их выплачивали годами, кому-то – разово. Некоторые получали льготы на жилье или на поступление.
– Теперь у тебя должны забрать и диплом, и медаль...
– По сути, должны. Я сам верну, как только в Минск поеду.
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Лауреат международных конкурсов отказался от премии Лукашенко
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