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Скрипач Никита Буднецкий отказался от премии Лукашенко

09.09.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лауреат международных конкурсов отказался от премии Лукашенко

Скрипач Никита Буднецкий отказался от премии Лукашенко
Фото: соцсети
«Не хочу чтобы имя этого (не) человека было хоть как-то связано с моей жизнью!» – написал 28-летний артист симфонического оркестра Московской филармонии в Facebook, пишет sobesednik.ru

Вслед за ним еще свыше ста лауреатов премии отказались от подачек Лукашенко.

 – Объясни, почему? 

– Не я один выступил с этой позицией. Много музыкантов из Беларуси, очень видных и заметных, которые побеждали на многих конкурсах и постоянно крутились на белорусском ТВ, написали то же самое. Мы считаем, Лука насильственно захватил власть. Это неприемлемо. В поддержку народа мы отказались от любых регалий. 
Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное. Я отказываюсь от всех званий и привилегий, связанных с фондом президента Республики Беларусь, во имя справедливости и мира. Народ сделал выбор, но почему-то его не учли. 

– Какой была реакция коллег? 

– Ребята встречают, говорят: «Никитос! Ну такое сделал, вообще ты красава!» и все такое, поддерживают по полной программе. 

– Одно дело – отказаться от награды из рук Лукашенко, совершенно иное – от его финансовой поддержки. Ну и что ты в итоге потерял? 

– Эта премия была вручена мне после победы на конкурсе в Беларуси, после которой президенту направляют списки победителей. И он уже решает, кому выдавать, кому нет. Это такой большой красный диплом, потом к нему выдается медаль и выплачивается премия. 
– Большая? 
– Что касается меня, это была разовая выплата $1 тыc. Мы с матерью только раз в магазин смогли сходить на эту премию. Все лауреаты получали разные суммы: кому-то их выплачивали годами, кому-то – разово. Некоторые получали льготы на жилье или на поступление. 

Теперь у тебя должны забрать и диплом, и медаль... 

– По сути, должны. Я сам верну, как только в Минск поеду. 
 
Теги: Минск
 
 
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Лауреат международных конкурсов отказался от премии Лукашенко
 
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