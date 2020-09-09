Скрипач Никита Буднецкий отказался от премии Лукашенко

пишет sobesednik.ru «Не хочу чтобы имя этого (не) человека было хоть как-то связано с моей жизнью!» – написал 28-летний артист симфонического оркестра Московской филармонии в Facebook,sobesednik.ru





Вслед за ним еще свыше ста лауреатов премии отказались от подачек Лукашенко.





– Объясни, почему?





– Не я один выступил с этой позицией. Много музыкантов из Беларуси, очень видных и заметных, которые побеждали на многих конкурсах и постоянно крутились на белорусском ТВ, написали то же самое. Мы считаем, Лука насильственно захватил власть. Это неприемлемо. В поддержку народа мы отказались от любых регалий.

Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное. Я отказываюсь от всех званий и привилегий, связанных с фондом президента Республики Беларусь, во имя справедливости и мира. Народ сделал выбор, но почему-то его не учли.





– Какой была реакция коллег?





– Ребята встречают, говорят: «Никитос! Ну такое сделал, вообще ты красава!» и все такое, поддерживают по полной программе.





– Одно дело – отказаться от награды из рук Лукашенко, совершенно иное – от его финансовой поддержки. Ну и что ты в итоге потерял?





– Эта премия была вручена мне после победы на конкурсе в Беларуси, после которой президенту направляют списки победителей. И он уже решает, кому выдавать, кому нет. Это такой большой красный диплом, потом к нему выдается медаль и выплачивается премия.

– Большая?

– Что касается меня, это была разовая выплата $1 тыc. Мы с матерью только раз в магазин смогли сходить на эту премию. Все лауреаты получали разные суммы: кому-то их выплачивали годами, кому-то – разово. Некоторые получали льготы на жилье или на поступление.





– Теперь у тебя должны забрать и диплом, и медаль...





– По сути, должны. Я сам верну, как только в Минск поеду.



