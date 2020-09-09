Распродажа со скидкой: как Лукашенко поднимал цену перед десантом российских СМИ. Кеосаян, троливший его, даже не показался

Бывают интервью, из которых можно узнать что-то новое об окружающей действительности.

В других интервью журналисты вытаскивают нечто важное о своем собеседнике.

Иногда так получается, что интервьюер главным образом раскрывает себя, больше говорит о себе.

В некоторых случаях в «сухом остатке» оказывается не информация, а эмоции.

Лукашенко едет в Москву продавать Путину суверенитет Республики Беларусь, и его задача — поднять цену.

Цель десанта путинских информационных войск — выгодно продать Лукашенко российской аудитории, выставить его в максимально благоприятном свете. Поэтому цели Лукашенко и его собеседников в значительной мере совпадали.

Состав десантированной пятерки: Маргарита Симоньян (RT), Роман Бабаян («Говорит Москва»), Евгений Рожков («Россия 1»), Антон Верницкий (Первый канал) и Тигран Кеосаян (НТВ, «Международная пилорама»). Впрочем, статус последнего десантника, Кеосаяна, требует уточнения. Вероятность того, что интервью с Лукашенко может быть в данной ситуации использовано в программе «Международная пилорама» близка к нулю. Это раньше, когда Лукашенко конфликтовал с Путиным, Кеосаян позволял себе в адрес президента Беларуси свои фирменные пошленькие шуточки, теперь это вряд ли. Поэтому Кеосаян, видимо, десантировался в Минск в статусе мужа Симоньян.

Полностью «интервью» еще не опубликовано, но поскольку сотрудники в тот же день, 8.09.2020, обнародовали самое важное, то о характере и целях данной спецоперации уже можно судить. Характер вопросов, их интонация, поддакивание и комплиментарность — все было нацелено на то, чтобы представить Лукашенко большим патриотом своей страны, другом России, у которого с Россией общие враги: Запад и «непонятные люди» в лице оппозиции, которая на самом деле совсем не оппозиция.

Вот как Лукашенко объясняет суть происходящего в Беларуси:

«Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну, когда-то Он меня туда позовет (при слове «Он» Лукашенко театрально поднял руки к люстре, где, вероятно, должен был в этот момент находиться Создатель). Но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство, ну как Маргарита сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу».

Сотрудник «России 1» Рожков похвастался аудитории программы «60 минут», как он ловко сыграл в пас с Лукашенко: «Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Он сказал: «Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов». И тут же добавил, что второй внутренней причиной протестов Лукашенко назвал то, что в Беларуси выросло два новых поколения и «сформировался этот небольшой класс буржуев. “Буржуйчиков”, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти». Конец цитаты.

Стремясь перед решающими торгами с Путиным вздуть цену за суверенитет своей страны, Лукашенко вбивает в головы россиян мысль, что платить они будут не за то, чтобы сохранить у власти белорусского диктатора, а за спасение собственной страны от иноземного нашествия:

«Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. Потому что — а как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал.. Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия». Конец цитаты.

Предпродажная подготовка суверенитета Беларуси требует подтверждения эксклюзивных прав продавца. Поэтому Лукашенко важно исключить любые шансы на переговоры России с белорусской оппозицией:

«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!» Конец цитаты.

То, что происходило последние два дня с Марией Колесниковой, превратило ее в лидера белорусского протеста. Ее похитили спецслужбы, а затем вывезли с целью переправить в Украину. Но Мария Колесникова смогла выскочить из автомобиля и порвать свой паспорт, тем самым сорвав план лукашенковских громил. В настоящий момент Колесникова находится в минском СИЗО № 1. Это беспрецедентный поступок и новый уровень сопротивления диктатурам. Никогда раньше никто из высылаемых из страны противников режима, будь то советские диссиденты или высылаемые из путинской России, не делали ничего подобного. На фоне Колесниковой Лукашенко предстает каким-то грязным пятнышком, исчезающе маленьким и уродливым. А его вранье про то, что произошло с Колесниковой, выглядит особенно мерзким. Вот оно, это вранье:

«Вместе с двумя попутчиками она минувшей ночью пыталась выехать на Украину. На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между РБ и Украиной. При повторной проверке документов Колесникову выбросили из машины, а ее попутчики пересекли границу». На вопрос, кто же ее выбросил, Лукашенко с усмешкой ответил: «Как кто? Те, кто сидел в машине — их же трое было, больше там никого не было».

«Попутчики» Колесниковой, о которых говорил Лукашенко, а это пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь КС Иван Кравцов, в тот же день, когда спецназ путинских СМИ брал интервью у белорусского президента, ответили на вопросы журналистов в Киеве. Где подробно рассказали о том, что действительно произошло с ними и с Колесниковой. Что касается версии Лукашенко про сотрудников Координационного совета, которые «выбросили» из машины Колесникову, то она, эта версия, по полету фантазии, пожалуй, превосходит версию Маргариты Симоньян, которая утверждала, что отравление Навального организовал Ходорковский.

К слову, о Симоньян. Как-то так получилось, что в последнее время она выбилась в лучшие ученики в школе мерзости российских СМИ. Публицист Борис Вишневский назвал ее «российским Штрейхером», что, на мой взгляд, даже несколько несправедливо по отношению к Штрейхеру. Поскольку Штрейхер искренне верил во всю ту мерзость, которую он пропагандировал, до конца остался верен фюреру и даже из мешка, надетого на голову перед повешением, продолжал орать «Хайль Гитлер!». Сильно сомневаюсь, что Маргарита Симоновна сохранит верность Путину, когда ее будут судить за ее многочисленные преступления…