Российский эксперт: судьба Виктории Азаренко предоставляет отличную возможность побороться не только за выход в полуфинал, но и за титул





"Последний раз Виктория Азаренко выходила в 1/2 финала турнира "Большего шлема" аж в далеком 2013 году. И вот судьба ей предоставляет отличную возможность побороться не только за выход в полуфинал, но и за титул. Все-таки на пике карьеры в 2011-2013 годах Вика на постоянной основе боролась за высокие места на каждом турнире. Но потом начались проблемы с мотивацией, да и здоровье начало подводить, и результаты резко ухудшились.





И вот снова Виктория показывает теннис высокого уровня. Еще с "Мастерса" в Нью-Йорке ей удается держать игровую форму и продуктивно действовать на корте. Определенно Азаренко набрала отличный игровой ход.





Мертенс ровно идет по турнирной сетке. Ни одной партии не проиграла бельгийская теннисистка. Играет сбалансировано на задней линии и качественно действует на приеме подачи. Отлично подает и уверенно атакует с задней линии.





"Чемпионат" . Многое будет на кону в этом матче. Если учесть не самую сильную турнирную сетку, такого шанса на выход в потенциальный финал у данных теннисисток может больше и не быть. Игровые кондиции находятся примерно на одном уровне, и в таком случае можно ожидать напряженного и сложного матча с интригой до последних геймов", цитирует его







