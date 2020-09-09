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Российский эксперт: судьба Виктории Азаренко предоставляет отличную возможность побороться не только за выход в полуфинал, но и за титул

09.09.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский эксперт Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/4 финала "US Open", в котором Виктория Азаренко сыграет с Элис Мертенс.



"Последний раз Виктория Азаренко выходила в 1/2 финала турнира "Большего шлема" аж в далеком 2013 году. И вот судьба ей предоставляет отличную возможность побороться не только за выход в полуфинал, но и за титул. Все-таки на пике карьеры в 2011-2013 годах Вика на постоянной основе боролась за высокие места на каждом турнире. Но потом начались проблемы с мотивацией, да и здоровье начало подводить, и результаты резко ухудшились.

И вот снова Виктория показывает теннис высокого уровня. Еще с "Мастерса" в Нью-Йорке ей удается держать игровую форму и продуктивно действовать на корте. Определенно Азаренко набрала отличный игровой ход.

Мертенс ровно идет по турнирной сетке. Ни одной партии не проиграла бельгийская теннисистка. Играет сбалансировано на задней линии и качественно действует на приеме подачи. Отлично подает и уверенно атакует с задней линии.

Многое будет на кону в этом матче. Если учесть не самую сильную турнирную сетку, такого шанса на выход в потенциальный финал у данных теннисисток может больше и не быть. Игровые кондиции находятся примерно на одном уровне, и в таком случае можно ожидать напряженного и сложного матча с интригой до последних геймов", цитирует его "Чемпионат".
 
 
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Российский эксперт Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/4 финала "US Open", в котором Виктория Азаренко сыграет с Элис Мертенс.
 
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