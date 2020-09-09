|
Дело о "захвате власти". Колесникова, Знак и Салей объявлены подозреваемыми
Источник материала: Партизан
Членов президиума Конституционного совета Марию Колесникову и Максима Знака, а также адвоката Виктора Бабарико Илью Салея подозревают в «действиях, направленных на нанесение ущерба национальной безопасности», сообщил через Telegram Следственный комитет Беларуси.
Речь идет о ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси "Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь". По этой статье им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы, передает радио
"В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении определенными лицами, входящими в состав негосударственной организации, названной "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении ущерба национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов», - говорится в сообщении СК.
Колесникову и Знака заключили под стражу, Салея пока задержали.
Адвокат Колесниковой: процессуальных действий пока не было
О том, что
Защитник смогла встретиться с Марией Колесниковой в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, где та сейчас находится.
"С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило", - сказала Людмила Казак.
Мария Колесникова пропала в Минске утром 7 сентября. По словам очевидцев, на улице Ленина неизвестные посадили ее в микроавтобус и увезли. Вскоре исчезли также члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков.
Утром 8 сентября при попытке насильственной высылки в Украину Колесникова порвала паспорт и выбралась из машины между пунктами пропуска. Ее задержали белорусские пограничники.
Кравцов и Родненков, чтобы избежать задержания, на большой скорости уехали на территорию Украины. 9 сентября стало известно, что Мария Колесникова находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)