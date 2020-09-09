Свабода Речь идет о ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси "Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь". По этой статье им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы, передает радио





"В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении определенными лицами, входящими в состав негосударственной организации, названной "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении ущерба национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов», - говорится в сообщении СК.





Колесникову и Знака заключили под стражу, Салея пока задержали.





Адвокат Колесниковой: процессуальных действий пока не было





Защитник смогла встретиться с Марией Колесниковой в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске , где та сейчас находится.





"С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило", - сказала Людмила Казак.





Мария Колесникова пропала в Минске утром 7 сентября. По словам очевидцев, на улице Ленина неизвестные посадили ее в микроавтобус и увезли. Вскоре исчезли также члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков.





Утром 8 сентября при попытке насильственной высылки в Украину Колесникова порвала паспорт и выбралась из машины между пунктами пропуска. Ее задержали белорусские пограничники.





Кравцов и Родненков, чтобы избежать задержания, на большой скорости уехали на территорию Украины. 9 сентября стало известно, что Мария Колесникова находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.



Обыски у Салея и Знака были в рамках уголовного дела

Правозащитникам "Весны" стало известно, что обыски у Ильи Салея и Максима Знака сегодня утром проходили в связи с уголовным делом по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси.





Илья Салей и Максим Знак сейчас находятся в центральном аппарате Следственного комитета.





Адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский подтвердил БелаПАН, что Знак находится в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. Ст. 361 УК ("призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь: публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь с использованием СМИ и интернета»).





Максим Знак намерен объявить голодовку — Выдвинутые подозрения и заключение под стражу мы считаем незаконными и необоснованными. Должен подчеркнуть, что деятельность Максима Знака в рамках Координационного совета и штаба Бабарико осуществлялась в качестве адвоката в порядке оказания юридической помощи.

Все его заявления, обращения, комментарии были публичными, прозрачными, их содержания были абсолютно законными и не несло в себе каких-то незаконных намерений. Поэтому в таких действиях не может быть состава преступления.



Максим Знак намерен объявить голодовку, прокомментировал задержание Знака его адвокат Дмитрий Лаевский Если в течение ближайших дней это недоразумение не разрешится и если моему подзащитному будет предъявлено обвинение, оснований для которого мы не видим,задержание Знака его адвокат





Только один член президиума Координационного совета на свободе в Беларуси

Светлана Алексиевич, но и к ней сегодня пришли оперативники в штатском, во дворе стояли два автобуса. Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильственно вывезены за границу. На свободе остается только нобелевская лауреатка, писательница





Но после того, как по просьбе Алексиевич у ее квартиры собрались журналисты, а также по личной инициативе приехали посли стран ЕС, силовики не рискнули предпринять какие-либо действия





Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране был создан по инициативе Светланы Тихановской, которую власти вынудили выехать в Литву.





Первое заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по арт. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).