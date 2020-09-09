Лукашенко: Оборона и безопасность – это святое

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с российскими журналистами. Говорил в том числе и о взаимоотношениях Минска и Москвы, передает телеканал «МИР 24».

«Мы принимаем решения и многие не реализуем. Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны – и дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и мы, президенты двух стран. Что касается военной – не обсуждается. Не обсуждается. Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к мнению, что мы можем, ну по-мужски, скажем, мы можем собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность – святое», – отметил Лукашенко.

Полную версию интервью президента Беларуси российским СМИ смотрите на телеканале «Мир» сразу после выпуска новостей в полночь.