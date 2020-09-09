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Лукашенко: Оборона и безопасность – это святое
09.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с российскими журналистами. Говорил в том числе и о взаимоотношениях Минска и Москвы, передает телеканал «МИР 24».
«Мы принимаем решения и многие не реализуем. Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны – и дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и мы, президенты двух стран. Что касается военной – не обсуждается. Не обсуждается. Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к мнению, что мы можем, ну по-мужски, скажем, мы можем собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность – святое», – отметил Лукашенко.
Полную версию интервью президента Беларуси российским СМИ смотрите на телеканале «Мир» сразу после выпуска новостей в полночь.
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По словам белорусского лидера, он может спорить с Владимиром Путиным по разным вопросам, кроме вопроса безопасности.
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