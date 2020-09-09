Минское «Динамо» играет против «Ак Барса». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч домашней серии. В гости к «зубрам» пожалует казанский «Ак Барс».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане сейчас имеют в активе четыре очка и занимают пятое место в Западной конференции.

Аналогичный результат на старте и у «Ак Барса» в Восточной конференции.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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