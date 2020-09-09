На выходные закрывается гостиница «Виктория&СПА». Она находится возле Дворца независимости

Источник материала: Tut.by

Гостиница «Виктория&СПА», которая находится рядом с Дворцом независимости, закрывается на эти и следующие выходные. Об этом TUT.BY сообщили читатели и подтвердили в отеле. Там говорят, что это делается по решению руководства города.



Слева — вход в гостиницу «Виктория&СПА»

Как сообщил постоялец гостиницы, сегодня ему позвонили с ресепшена и сказали, что гостиница закрывается на выходные. Их обещают переселить в соседнюю — «Виктория Олимп». «Закрывают по просьбе администрации в связи с событиями», — пишет постоялец.

На сайте «Виктория&СПА» указано, что отель нельзя забронировать с 9 по 13 и с 18 по 20 сентября. По сути — на эти и следующие выходные.





Как сообщили в гостинице, отель на эти даты закрывается в связи с решением руководства города. Постояльцев действительно переселяют в «Викторию Олимп». Реагируют они на это по-разному, говорят в отеле.

Получить оперативный комментарий в Мингорисполкоме не удалось.



Вход в гостиницу — справа

Отметим, что именно возле гостиницы «Виктория&СПА», как правило, находится основная масса участников воскресных акций солидарности, которые обычно доходят до кордона силовиков у Дворца независимости.

Из самой же гостиницы можно увидеть то, что происходит за кордоном и на крыше дворца. Кроме того, во время акций из окон гостиницы иногда вывешивали бело-красно-белые флаги.