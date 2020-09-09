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На выходные закрывается гостиница «Виктория&СПА». Она находится возле Дворца независимости
Источник материала: Tut.by
Гостиница «Виктория&СПА», которая находится рядом с Дворцом независимости, закрывается на эти и следующие выходные. Об этом TUT.BY сообщили читатели и подтвердили в отеле. Там говорят, что это делается по решению руководства города.
Как сообщил постоялец гостиницы, сегодня ему позвонили с ресепшена и сказали, что гостиница закрывается на выходные. Их обещают переселить в соседнюю — «Виктория Олимп». «Закрывают по просьбе администрации в связи с событиями», — пишет постоялец.
На сайте «Виктория&СПА» указано, что отель нельзя забронировать с 9 по 13 и с 18 по 20 сентября. По сути — на эти и следующие выходные.
Как сообщили в гостинице, отель на эти даты закрывается в связи с решением руководства города. Постояльцев действительно переселяют в «Викторию Олимп». Реагируют они на это по-разному, говорят в отеле.
Получить оперативный комментарий в Мингорисполкоме не удалось.
Отметим, что именно возле гостиницы «Виктория&СПА», как правило, находится основная масса участников воскресных акций солидарности, которые обычно доходят до кордона силовиков у Дворца независимости.
Из самой же гостиницы можно увидеть то, что происходит за кордоном и на крыше дворца. Кроме того, во время акций из окон гостиницы иногда вывешивали бело-красно-белые флаги.
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Постояльцев переселяют в другой отель.
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