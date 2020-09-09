Новые «Рубежи» и странные щиты. Что мы увидели из военной техники в Минске в воскресенье

Источник материала: Tut.by

Площадь Свободы перекрывали люди с китайскими «Хаммерами» и американским дробовиком, на Независимости строилась фаланга, а колючую проволоку размотали как минимум в трех местах Минска. 42.TUT.BY рассказывает, что нового дало нам бурное воскресенье 6 сентября с военной точки зрения.

Колючая проволока: добавилась Октябрьская площадь и проспект Победителей



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В это воскресенье в Минске спираль Бруно была замечена не только у стелы, но и на Октябрьской площади, а позже и на проспекте Победителей.

Проволока на Октябрьской появилась еще в первой половине дня. Охраняла ее негустая цепь военнослужащих, среди которых заметили командира 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковника Павла Шебеко — в отличие от большинства стоявших у заграждения, он был без маски.

Вероятнее всего, оцепление как раз и состояло из солдат и офицеров 120-й бригады — из Уручья до Октябрьской им добираться недалеко. Характерно, что большинство военных было без огнестрельного оружия (автоматы примерно у 20%), у многих — только дубинки. Несколько человек держали красно-зеленые государственные флаги Республики Беларусь.

После 14 часов проволока появилась и на проспекте Победителей, где третью неделю подряд силовики перекрывают подступы ко дворцу Независимости. О ней подробно расскажем ниже.

Проспект Независимости: ОМОН, внутренние войска, водометы, «спасатели» и не только

Наиболее мощный «кулак» силовиков собрался 6 сентября на проспекте Независимости, перекрыв его у «Макдональдса». Более сотни омоновцев и бойцов внутренних войск (в/ч 3214 или 3310 или и тех, и тех) развернулись в строй и перекрыли еще проходы в соседние дворы.



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Фалангу усилили тремя автомобилями «Забор-Барьер» на базе пикапов Ford Ranger китайской сборки и двумя водометами «Хищник». Несколько небольших отрядов составили резерв, а в тылу поставили еще один водомет (похоже, «Цунами», классом пониже «Хищника»).

Еще в тылу расположился бронеавтомобиль «Тигр», судя по всему, принадлежащий ОМОНу. Правда, вооружать броневик ничем стационарным не стали — единственным огнестрелом, что я заметил в машине, был дробовик в руках у стрелка, высунувшегося в потолочный люк. Дробовых ружей в отряде, перекрывшем Независимости, в целом, было достаточно.



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Но и «Тигры», и дробовики, и фаланги ОМОНа и части 3214 мы уже видели. Интересным мне показалось другое.

Во-первых, в задних рядах силовиков стояли неизвестные, одетые в негорючие костюмы со светоотражающими полосками, но в милицейских шлемах. Люди в такой же одежде 10 августа разбивали стекло автомобиля огнетушителем . Как ранее нам сообщили читатели, судя по всему, это была группа пожаротушения внутренних войск.

С какой целью они находились на Независимости — как «пожарная» или «автомобильная» команда — нам неизвестно.



Человек в форме, похожей на обмундирование спасателя — справа. Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Во-вторых, часть щитов у бойцов, составлявших первый ряд фаланги, заметно отличалась от остальных. На лицевой части изделия — прикрепленная металлическая лента.

Некоторые читатели предположили, что это могут быть щиты-электрошокеры — возможно, сделанные кустарно (так как ранее щитов с возможностью электрического удара у белорусских силовиков не было).



Фото: Денис Бурковский

Позволим себе усомниться в этом. Посмотрите на фото ниже, присланное читателем. На нем, очевидно, такие же щиты.



Фото: читатель TUT.BY

Ясно видно, что это не плексигласовые модели — то есть сделаны они не из изолирующего пластика. Это обычные алюминиевые полицейские щиты. Алюминий — как ни странно, металл, то есть отличный проводник. Правда, он окрашен черной краской, но очень сомнительно, чтобы такое покрытие давало приемлемую защиту от высокого напряжения.

Для изготовления алюминиевого щита-шокера неплохо было бы для начала озаботиться хорошей изоляцией обратной стороны изделия — например, тщательно оклеить его резиной, не пропустив ни миллиметра. Сделано ли это, по фото не видно (с другой стороны щит никто так и не сфотографировал), но есть некоторые основания полагать, что предмет просто «закамуфлировали» — ибо без нормальной отделки щит щедро одарит вольтажом и самого силовика. Так что, вероятно, перед нами обычный муляж шокера.

Площадь Свободы — люди в штатском, начальник ГУБОПиК, «хаммеры» и «ремингтон»





В воскресенье большое внимание к себе привлек глава ГУБОПиК Николай Карпенков, который сделал неплохую рекламу минской кофейне, разнеся ее стеклянную дверь дубинкой.

Помимо этого, Карпенков или человек, похожий на него, перекрыл вместе с несколькими крепкими парнями в штатском площадь Свободы. У некоторых были щиты — причем, в отличие от ВВшников на Независимости, плексигласовые (пожалуй, из таких шокеры делать было бы удобнее).



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

В цепи стояли четыре китайских «Богатыря» (внедорожник, клон известного Hammer), а у одного из бойцов с собой был легендарный помповый Remington 870 .

Стела — оцепления у проволоки больше нет, но ЗС-82 все еще играет

В глаза бросается то, что с каждым воскресеньем колючую проволоку у стелы «Минск — город-герой» охраняют все менее тщательно. 23 августа здесь стоял плотный строй мотострелков, перемешанных с милицией, вооруженных всем — от автоматов до снайперских винтовок и подствольников. 30 августа — редкий строй бойцов с одними только автоматами без магазинов, некоторые — похожи на подростков (скорее всего, это были курсанты Военной академии Республики Беларусь ).

6 сентября строй установили вдали от «колючки», они не столько охраняли проволоку, сколько присматривали за ней издали. Из вооружения у личного состава были только автоматы.



ЗС-82 стояла на самом видном месте. Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Зато полностью подтвердилось подозрение прошлой недели, что звукопередающая станция ЗС-82 с номером 031, которая была не раз замечена проезжающей вблизи Военной академии, — именно та, что играет советские песни и белорусскую эстраду на стеле.

Если 30 августа ее укрыли за деревьями, то 6 сентября машина стояла уже на самом видном месте, на площади, и номер 031 на борту был отчетливо различим. Это лишнее подтверждение версии, что стелу взяли под охрану именно курсанты.

Дворец независимости — проволока, новые заграждения и совсем мало охраны



Фото: Денис Бурковский

Как мы уже писали выше, проволоку на этот раз размотали и поперек перекрытого третье воскресенье подряд проспекта Победителей.

Судя по всему, спиралью Бруно просто заменяли личный состав. Если 23 и 30 августа перед многотысячной толпой стоял трехшереножный строй из ОМОНа и ВВ с резервом, то 6 сентября до того, как подошло большинство народу, проволоку охраняли единичные бойцы — при этом они, судя по синей форме и некоторым деталям, были не из ОМОНа, а ППС внутренних войск.

Впоследствии к проволоке подтянулось несколько больше ППС-ников внутренних войск, однако, на мой взгляд, строй не составил и одной полноценной плотной шеренги.

Десятки щитов силовиков в этот раз заменили новинкой: центр позиции перекрыли чем-то вроде «Рубежей», но сделанных не на основе пикапов, а на базе БРДМ-2. Судя по тому, что раньше о таких машинах никто ничего не слышал, это новодел последних недель, созданный в ответ на нынешние беспрецедентные протесты — где выполнялись работы, мы не знаем.



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Часть личного состава была представлена бойцами в форме, похожей на спецназ внутренних войск. Особое внимание привлек уже не раз замеченный силовик со странной эмблемой, похожей на флаг Дагестана, на груди.

Читатели неоднократно спрашивали нас, к какой части он принадлежит, но пока в опознании мы не преуспели. Вероятнее всего, это отличительный значок подразделения (вроде треугольников на спине у омоновцев ), используемый для нужд тактики.



Фото: TUT.BY

Помимо этого, за проволокой имелся водомет «Хищник», а поодаль стояли БТР . Почему в этот раз силовики столь незначительными силами перекрыли подходы ко дворцу Независимости и почему в оцеплении отсутствовал или почти отсутствовал ОМОН — неясно. Возможно, становой хребет силовых структур был нужен в других местах.

Площадь Независимости



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Несмотря на то, что площадь Независимости перекрыли раньше всех — чуть ли не в полдень — каких-либо особых интересных инженерных сооружений и людей с оружием я там не нашел. Обычные заграждения, обычная милиция из состава ППС.

В других частях Минска также ничего необычного засечь не удалось