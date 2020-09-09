Мингорисполком приказал закрыть гостиницу возле Дворца независимости на выходные

Гостиница «Виктория&СПА», которая находится рядом с Дворцом независимости, закрывается на эти и следующие выходные. В отеле говорят, что это делается по решению руководства города.

Как сообщил постоялец гостиницы, сегодня ему позвонили с ресепшена и сказали, что гостиница закрывается на выходные. Их обещают переселить в соседнюю — «Виктория Олимп». «Закрывают по просьбе администрации в связи с событиями», — цитирует TUT.by слова постояльца.

На сайте «Виктория&СПА» указано, что отель нельзя забронировать с 9 по 13 и с 18 по 20 сентября. По сути — на эти и следующие выходные.

Из гостиницы можно увидеть то, что происходит за кордоном и на крыше дворца. Кроме того, во время акций из окон гостиницы вывешивали бело-красно-белые флаги.