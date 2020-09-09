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ПАСЕ инициирует создание международного следственного органа по правонарушениям в Беларуси

09.09.2020 19:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека принял заявление о ситуации с правами человека в Беларуси и предложил учредить международный следственный комитет по правонарушениям, совершенным в республике.

В заявлении говорится, что комитет ПАСЕ «поддерживает мужественных людей Беларуси, которые борются за свои права и достоинство».

По данным комитета, поступили многочисленные сообщения о массовых и серьезных нарушениях прав человека в Беларуси, в том числе на свободные и честные выборы, свободу выражения мнений и собраний. Также, говорится в заявлении комитета, имеются факты применения пыток и бесчеловечного обращения с мирными демонстрантами.

«Из-за выявленных нарушений комитет отказывается признать результат последних президентских выборов», — подчеркивается в заявлении.

Авторы документа настаивают на необходимости проведения в Беларуси повторных выборов, которые были бы честными, прозрачными и прошли с участием международных наблюдателей.

«Комитет ПАСЕ считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека и их последствий должны быть привлечены к ответственности», — подчеркивается в заявлении.

Серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными и чтобы дать соответствующий сигнал силовым структурам Беларуси Совет Европы в сотрудничестве с другими организациями в срочном порядке учредит «международный следственный орган для сбора информации и  доказательств о правонарушениях в Беларуси», говорится в заявлении.

«Белорусские власти и представители гражданского общества должны быть приглашены к сотрудничеству в этом расследовании. Результаты будут опубликованы и предоставлены любым национальным или международным правоохранительным органам, которые хотят и готовы преследовать массовые нарушения прав человека, совершенные в Беларуси», — подчеркивается в заявлении.

 
 
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Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека принял заявление о ситуации с правами человека в Беларуси и предложил...
 
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