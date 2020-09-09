На Немиге прошла акция в поддержку Марии Колесниковой. Задержано около десяти человек

Несколько десятков женщин собрались вечером 9 сентября в Минске на акцию в поддержку Марии Колесниковой, сообщает БелаПАН .





К 18:15 возле торгового центра «Немига 3» собрались более двух десятков женщин. Они держали плакаты «Готовы выкрасть, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, герои», «Мария, вы круче всех героев marvel. Спасибо, что существуете», «Мария, ты наш герой! И что бы ни случилось, мы с тобой», «Хороша Маша, но не ваша».

Собравшихся на камеру снимал сотрудник правоохранительных органов в медицинской маске, а милиционер в форме заявлял в громкоговоритель о том, что мероприятие не санкционировано и предлагал разойтись.

На месте акции появились неизвестные в масках в гражданской одежде, а также силовики в черных балаклавах и зеленой форме без опознавательных знаков. От журналистов требовали отойти на расстояние 50 метров: «В целях вашей безопасности, чтоб не наступило негативных последствий, чтоб вы не пострадали, чтобы потом не писали, что вас бьют».

Часть женщин после появления правоохранителей пошла в сторону проспекта Победителей, часть осталась стоять на месте. Примерно в это же время к акции присоединились еще более десятка девушек и начались задержания.

Всего, как смогли заметить журналисты, было задержано не менее семи женщин, а также парень с велосипедом и бело-красно-белым флагом. Всех их сажали в микроавтобусы.

Наблюдавшие за действиями силовиков прохожие кричали «Позор!» и «Трибунал!». Постепенно девушки ушли от торгового центра.