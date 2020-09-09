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Канопацкая сообщила о желании зарегистрировать ОО и создать партию

09.09.2020 19:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экс-депутат ниженей палаты парламента и экс-участница президенстких выборов Анна Канопацкая сообщила о планах зарегистрировать общественное объединение и учредить оргкомитет по созданию собственной партии.

«Мной, совместно с юристами нашей инициативной группы, подготовлены и направлены в Минюст документы на регистрацию Общественного объединения "Право будущего", - сообщила Канопацкая в facebook.

«Кроме того, в ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране Национально-демократической партии. Сейчас идёт процесс согласования входящих в него кандидатур», - добавила она.

 
 
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Экс-депутат ниженей палаты парламента и экс-участница президенстких выборов Анна Канопацкая сообщила о планах зарегистрировать общественное объединение и...
 
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