ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске велосипедист ночью упал в траншею с трубами и погиб

09.09.2020 19:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Несчастный случай произошел 6 сентября на одной из улиц города, где ремонтировали трубопровод. Мимо этого участка около двух часов ночи проезжал 42-летний мужчина.

По словам официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка, пинчанин въехал в земляную насыпь и упал с велосипеда в бетонную траншею с трубами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несчастный случай произошел 6 сентября на одной из улиц города, где ремонтировали трубопровод. Мимо этого участка около двух часов ночи проезжал 42-летний мужчина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мингорисполком приказал закрыть гостиницу возле Дворца независимости на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика