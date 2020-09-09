Гимнастка Лещик о протестах в Беларуси: «Пытки на улицах, в тюрьмах невозможно забыть»

– Ваше имя тоже фигурирует в открытом письме спортсменов Беларуси. Почему решили вписаться в эту историю?





– Невозможно молчать. Я буду говорить, даже если потеряю многое. Увиденное в августе... В спорте тоже есть насилие и физическое, и психологическое, в гимнастике уж точно. Бывает, лупят детей и так далее.





Мы увидели сейчас, что происходит на улицах, в тюрьмах. Эти пытки невозможно забыть. Не представляю, каково людям, которые стали жертвами. У меня есть знакомые, которые столкнулись с этим. Все это не сказки и не фейки.





– Никто не осуждал за подпись?





– В окружении таких людей нет. У нас одинаковая позиция. Все беспокоятся, конечно, что может произойти что-то, например, давление, или на машинах без номеров заберут.





– А как на работе дела?





– Давления не было. Надеюсь, и не будет. Я сейчас не связана с художественной гимнастикой. Возможно, меня искали там, но не нашли.





Правда, я наготове. Когда подписывала, знала о том, что могут быть последствия. Да и знала, как государство умеет опрокидывать. Пока ты в спорте, нужен и важен, а если у тебя случилось что-то, выкручивайся сам.





– Пловчиха Александра Герасименя рассказывала, что даже после завершения карьеры публичные люди боятся за жизнь близких, поэтому им так сложно высказываться.





– Безусловно. У нас вообще в стране все очень боятся. Чаще всего высказываются те, кто вне страны, – рассказала Лещик.