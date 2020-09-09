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Ну, красава! БТ показало «беларуса», поддерживающего Лукашенко. А он оказался россиянином. По найму приехал?

09.09.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В новостях на телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет про акцию в поддержку Александра Лукашенко, которая состоялась вечером 8 сентября.

Ну, красава! БТ показало «беларуса», поддерживающего Лукашенко. А он оказался россиянином. По найму приехал?
Журналисты reform.by докопались до истины!  Не поверите - один из «неравнодушных беларусов» оказался гражданином России.
 
По свидетельству очевидцев, несколько десятков человек под красно-зеленым государственным флагом Беларуси, а также под красными и черно-оранжевыми флагами НОД прошли вечером от площади Победы до площади Независимости. Милиция никак не препятствовала шествию.

«У площади Победы в Минске собрались неравнодушные беларусы, которые против вмешательства во внутренние дела нашего государства, против фейков и раскола общества», — сообщил корреспондент БТ. Символику в руках участников шествия журналисты БТ назвали национальной.

«Люди вышли с одной целью — нужно сохранить то, чего добились беларусы за годы независимости», — говорилось в сюжете.

Одним из героев репортажа стал мужчина с бородкой и изможденным лицом.

«Вот я говорю, что такие люди, манипулируемые западными каналами, телеграмами, за все хорошее, против всего плохого. Но это просто ерунда и болтовня. А если покопаться глубже — я ездил к ним на митинги оппозиционные. Спрашивал у них «А что вы хотите?» Они говорят «А мы не знаем, мы просто пришли за любовь, за мир». Да? А что за этим кроется, непонятно. Лукашенко дал свободу такую, которую не дал никто в мире свободу. А они хотят еще большую свободу. Какую, они сами не понимают», — рассказал на камеру мужчина.

Читатели Reform.by обратили внимание, что мужчина — гражданин России и не имеет никакого отношения к нашей стране. Его зовут Антон Тарасов, он живет в Москве, состоит в КПРФ и даже пытался стать депутатом Госдумы РФ. Сейчас ведет блог на Youtube.




Ранее стало известно, что вместо уволенных журналистов беларусского телевидения в нашу страну приехали штрейкбрехеры из России. Факт их приезда признал сам Александр Лукашенко.


«Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения», — сказал Лукашенко и добавил, что одну из групп он даже включил в президентский пул.




  
 
Теги: Минск
 
 
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В новостях на телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет про акцию в поддержку Александра Лукашенко, которая состоялась вечером 8 сентября.
 
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