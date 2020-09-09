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Николай Ходасевич намекнул на договорной характер матча сборных Казахстана и Беларуси

09.09.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский тележурналист и блогер Николай Ходасевич на своем ютуб-каналеподелился наблюдением перед встречей сборных Беларуси и Казахстана в Лиге наций, которая завершилась викторией "белакрылых" 2:1.

Мне не очень понравилось движение букмекерских линий накануне этого матча. Казахстан долгое время был фаворитом, а буквально за несколько часов все изменилось — и сборная Беларуси стала фаворитом, пишет . Ну и мы помним, как был забит решающий мяч, когда парень вывел один на один Виталия Лисаковича...
 
 
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Белорусский тележурналист и блогер Николай Ходасевич на своем ютуб-каналеподелился наблюдением перед встречей сборных Беларуси и Казахстана в Лиге наций,...
 
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