Николай Ходасевич намекнул на договорной характер матча сборных Казахстана и Беларуси

Мне не очень понравилось движение букмекерских линий накануне этого матча. Казахстан долгое время был фаворитом, а буквально за несколько часов все изменилось — и сборная Беларуси стала фаворитом, пишет . Ну и мы помним, как был забит решающий мяч, когда парень вывел один на один Виталия Лисаковича...



