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Николай Ходасевич намекнул на договорной характер матча сборных Казахстана и Беларуси
Источник материала: Партизан
Белорусский тележурналист и блогер Николай Ходасевич на своем
Мне не очень понравилось движение букмекерских линий накануне этого матча. Казахстан долгое время был фаворитом, а буквально за несколько часов все изменилось — и сборная Беларуси стала фаворитом, пишет . Ну и мы помним, как был забит решающий мяч, когда парень вывел один на один Виталия Лисаковича...
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Белорусский тележурналист и блогер Николай Ходасевич на своем ютуб-каналеподелился наблюдением перед встречей сборных Беларуси и Казахстана в Лиге наций,...
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