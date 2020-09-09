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«Грядет священная война». Warner Bros. показала трейлер «Дюны» Вильнева (видео)
Источник материала: Onliner
Компания Warner Bros. представила трейлер фильма «Дюна», режиссером которого выступает Дени Вильнев. Картина снимается по мотивам научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. За музыку в новой «Дюне» отвечает именитый Ганс Циммер, работавший с Вильневом над «Бегущим по лезвию 2049».
Как следует из описания, «Дюна» рассказывает историю Пола Aтрейдеса и его пути, полного мистики и опасностей. Главному герою предначертана судьба, чье величие он пока не в состоянии постичь. Умный и талантливый молодой человек должен отправиться на самую опасную планету в галактике, чтобы отстоять будущее своей семьи и своего народа.
Локализованная версия трейлера:
О перезапуске «Дюны» информация появилась еще в 2016 году, когда стало известно, что Дени Вильнев ведет переговоры о своем участии в проекте. Он же является продюсером и сценаристом фантастической саги.
Премьера картины запланирована на середину декабря 2020 года.
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Компания Warner Bros. представила трейлер фильма «Дюна», режиссером которого выступает Дени Вильнев. Картина снимается по мотивам научно-фантастического романа Фрэнка...
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