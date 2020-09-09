Лукашенко сказал, что ему очень обидно от массовых протестов

Александр Лукашенко в интервью представителям российских СМИ заявил, что за время его президентства Беларусь стала «совершенно другой страной», поэтому ему «очень обидно», что люди не ценят сделанное им.



Фото: president.gov.by

«Слушайте, я как человек деревенский, крестьянин, я же Дева по гороскопу — я люблю, чтобы во всем был порядок, — сказал он. — Мы три или два года назад — регионы у нас России и Беларуси (речь о Форуме регионов России и Беларуси. — ред.), проводили встречу в Могилеве. И я говорю: "Слушай, Владимир Владимирович [Путин], полетим, рядом моя деревня, где я родился, давай слетаем". Мы ходили, я его окунул в источник, в родник этот окунулись — четыре градуса температура всегда, дед построил когда-то эту криницу. Мы летим, а он все смотрит. Я ему: "Что ты уставился в это окно, смотришь?" Там-то лететь минут 15 от Могилева до моей деревни. Он говорит: "Слушай, у тебя все так вылизано, так все аккуратненько, вот эти поля и прочее". А я сижу и думаю: "Ты бы только представил, чего мне это стоило"».

«Можно завод построить, можно произвести любую продукцию, а там, где ты зависим от погоды — сельское хозяйство — тяжелейший случай. Поэтому вот летишь и радуешься — нет этой разбросанности, вовремя убрано, вовремя собрано, перепахано, посеяно в сроки. Это наша жизнь, у нас нефти и газа нет, поэтому это один из основных таких источников. <…> Страна вылизана, извините за нескромность. Она не просто изменилась — это совсем другая страна. Тогда она была такая — советская, где-то и у нас еще такие уголки остались. В России они есть — вот это вот советское всё, черно-белое. Я ее (Беларусь. — ред.) привел в порядок. И это одна из причин, почему я с автоматом [ходил у Дворца независимости], я готов ее защищать всячески. У меня ведь кроме вот этого ничего нет. Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может я поступил бы как [экс-президент Украины Петр] Порошенко (вероятно, хотел упомянуть предшественника Порошенко Виктора Януковича, сбежавшего из страны на фоне Евромайдана. — ред.). Вряд ли, конечно, но я так иногда думаю», — заявил он.

Лукашенко отметил, что когда-то он умрет, но до тех пор не позволит разрушить «то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями». Он заявил, что ему «очень обидно» от того, что кто-то забыл или не знает, как было в Беларуси прежде.

На вопрос, что теперь для него самое главное в жизни, Лукашенко ответил: «Если честно, я даже не знаю, трудно сказать… Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом».

«Что меня очень держит в этой ситуации (да и вы, наверное, знаете) — если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, следом покатилась бы вся Беларусь, — считает он. — Я не хочу сказать, что она катилась бы куда-то далеко (но я думаю, что далеко б катилась), может, кто-то подставил бы свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. Ребята-омоновцы и прочие, те, кто со мной рядом, вот она сидит (кивает на пресс-секретаря Наталью Эйсмонт. — ред.) — совсем молодой человек, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать, потому что вы видите, кто на улице? Не эта детвора, про них забудут назавтра, а вот те… Многих вы не видите, а я их вижу. Это меня держит, я обязан перед этими людьми».

«Я обязан перед теми 80% — спокойными, пенсионерами, ветеранами. Шесть тысяч ветеранов осталось всего, они молятся на Лукашенко. У нас нет ни одного заброшенного памятника той войны. <…> В середине 1990-х все русские сидели на чемоданах при Шушкевиче, все боялись разговаривать на русском языке. А военные (отчасти это было и в России) боялись надевать военную форму, в погонах военных ходить. Я это все вернул людям», — убежден Лукашенко.

«Конечно, оценивая все это (сделанное. — ред.) и глядя вот на все это (протесты. — ред.), мне непривычно. И, конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Когда то он (Бог. — ред.) меня туда позовет, но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот это подавляющее большинство, которое за меня проголосовало, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и холодильнике. Может быть где-то и надоел. Но они меня поддержали. Этим я и сейчас живу», — подытожил Лукашенко.

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