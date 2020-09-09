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Лукашенко сказал, что ему очень обидно от массовых протестов

09.09.2020 20:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко в интервью представителям российских СМИ заявил, что за время его президентства Беларусь стала «совершенно другой страной», поэтому ему «очень обидно», что люди не ценят сделанное им.

Лукашенко сказал, что ему очень обидно от массовых протестов
Фото: president.gov.by

«Слушайте, я как человек деревенский, крестьянин, я же Дева по гороскопу — я люблю, чтобы во всем был порядок, — сказал он. — Мы три или два года назад — регионы у нас России и Беларуси (речь о Форуме регионов России и Беларуси. — ред.), проводили встречу в Могилеве. И я говорю: "Слушай, Владимир Владимирович [Путин], полетим, рядом моя деревня, где я родился, давай слетаем". Мы ходили, я его окунул в источник, в родник этот окунулись — четыре градуса температура всегда, дед построил когда-то эту криницу. Мы летим, а он все смотрит. Я ему: "Что ты уставился в это окно, смотришь?" Там-то лететь минут 15 от Могилева до моей деревни. Он говорит: "Слушай, у тебя все так вылизано, так все аккуратненько, вот эти поля и прочее". А я сижу и думаю: "Ты бы только представил, чего мне это стоило"».

«Можно завод построить, можно произвести любую продукцию, а там, где ты зависим от погоды — сельское хозяйство — тяжелейший случай. Поэтому вот летишь и радуешься — нет этой разбросанности, вовремя убрано, вовремя собрано, перепахано, посеяно в сроки. Это наша жизнь, у нас нефти и газа нет, поэтому это один из основных таких источников. <…> Страна вылизана, извините за нескромность. Она не просто изменилась — это совсем другая страна. Тогда она была такая — советская, где-то и у нас еще такие уголки остались. В России они есть — вот это вот советское всё, черно-белое. Я ее (Беларусь. — ред.) привел в порядок. И это одна из причин, почему я с автоматом [ходил у Дворца независимости], я готов ее защищать всячески. У меня ведь кроме вот этого ничего нет. Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может я поступил бы как [экс-президент Украины Петр] Порошенко (вероятно, хотел упомянуть предшественника Порошенко Виктора Януковича, сбежавшего из страны на фоне Евромайдана. — ред.). Вряд ли, конечно, но я так иногда думаю», — заявил он.

Лукашенко отметил, что когда-то он умрет, но до тех пор не позволит разрушить «то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями». Он заявил, что ему «очень обидно» от того, что кто-то забыл или не знает, как было в Беларуси прежде.

На вопрос, что теперь для него самое главное в жизни, Лукашенко ответил: «Если честно, я даже не знаю, трудно сказать… Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом».

«Что меня очень держит в этой ситуации (да и вы, наверное, знаете) — если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, следом покатилась бы вся Беларусь, — считает он. — Я не хочу сказать, что она катилась бы куда-то далеко (но я думаю, что далеко б катилась), может, кто-то подставил бы свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. Ребята-омоновцы и прочие, те, кто со мной рядом, вот она сидит (кивает на пресс-секретаря Наталью Эйсмонт. — ред.) — совсем молодой человек, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать, потому что вы видите, кто на улице? Не эта детвора, про них забудут назавтра, а вот те… Многих вы не видите, а я их вижу. Это меня держит, я обязан перед этими людьми».

«Я обязан перед теми 80% — спокойными, пенсионерами, ветеранами. Шесть тысяч ветеранов осталось всего, они молятся на Лукашенко. У нас нет ни одного заброшенного памятника той войны. <…> В середине 1990-х все русские сидели на чемоданах при Шушкевиче, все боялись разговаривать на русском языке. А военные (отчасти это было и в России) боялись надевать военную форму, в погонах военных ходить. Я это все вернул людям», — убежден Лукашенко.

«Конечно, оценивая все это (сделанное. — ред.) и глядя вот на все это (протесты. — ред.), мне непривычно. И, конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Когда то он (Бог. — ред.) меня туда позовет, но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот это подавляющее большинство, которое за меня проголосовало, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и холодильнике. Может быть где-то и надоел. Но они меня поддержали. Этим я и сейчас живу», — подытожил Лукашенко.

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Теги: Могилев
 
 
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Александр Лукашенко в интервью представителям российских СМИ заявил, что за время его президентства Беларусь стала «совершенно другой страной», поэтому ему...
 
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