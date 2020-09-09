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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич временно остановился в Бельске Подляшском

09.09.2020 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которого не впускают в Беларусь, временно остановился в Бельске Подляшском. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук бургомистр Бельска Подляшского Ярослав Боровский.



"Я думаю, что многие жители Бельска Подляшского интересуются тем, что сейчас происходит в Беларуси. Белорусский народ хочет мирных перемен на своей родине, аналогичных тем, которых мы добивались в Польше 30 лет назад. У нас все получилось”  - пишет Боровский. 

"Режим Лукашенко, к сожалению, не дает (пока?) возможности мирному завершению протестов. Каждый день недалеко от нас происходят вещи, которые в 21 веке в цивилизованной стране немыслимы. Благодаря средствам массовой информации мы имеем возможность наблюдать за тем, что там происходит. Я думаю, что мы все поддерживаем наших соседей в их начинаниях. Режим ненавидит оппозицию, режим не терпит людей, которые думают иначе, режим идет на неприемлемые действия", -- пишет в своем Фейсбуке бургомистр Бельска Подляшского. 

"Недавно мы услышали, что католического архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь. Так случилось, что он нашел свое временное убежище в Бельске Подляшском. Я рад, что Высокопреосвященство принял мое приглашение и пришел в мэрию. Благодаря этому мы смогли поговорить и узнать много вещей, о которых СМИ пока молчат. Я надеюсь, что "ссылка" иерарха не будет долгой, и он сможет вернуться к своим обязанностям на родине. Жыве Беларусь!"- написал бургомистр.
 
 
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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которого не впускают в Беларусь, временно остановился в Бельске Подляшском. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук бургомистр...
 
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