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Многодетная Симоньян всё делает с удовольствием? «С удовольствием» отказалась обсуждать с Лукашенко избиения журналистов

09.09.2020 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во время интервью с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко попыталась задать вопрос о задержаниях и избиениях, которым подверглись журналисты, в том числе российские, во время акций протеста в стране.

Фото: Николай Петров / РИА Новости

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во время интервью с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко попыталась задать вопрос о задержаниях и избиениях, которым подверглись журналисты, в том числе российские, во время акций протеста в стране. Их разговор завершился предложением Лукашенко «перевернуть страницу», на что Симоньян «с удовольствием» согласилась.

Главред RT обратилась к политику, рассказав, что на митингах «досталось» в том числе и журналистам ее телеканала. «Моим сотрудникам, которые вообще-то не бунтуют и которые вообще-то против цветных революций. В массе своей. Потому что у нас, вы знаете, издание патриотическое, наши офис и люди работают соответствующе. Мы очень не любим эти штуки», — заметила Симоньян.

Она при этом не стала напрямую задавать Лукашенко вопрос о произошедшем, чтобы не заставлять его «оправдываться». «Почему оправдываться? Мне не в чем», — ответил он. Политик заявил, что ОМОН, работавший на акциях, не хватал специально людей «российского RT». «Кто там разбирался, ты же видела, что там творится», — уточнил Лукашенко.

Симоньян подчеркнула, что допускает возможность случайного задержания журналистов «в огне таких событий», но призвала собеседника разобраться в том, почему работников СМИ держали несколько суток в изоляторе, били и не кормили.

«Может, перевернем эту страницу?» — предложил Лукашенко и получил согласие от Симоньян. «С удовольствием. Я хотела вам это сказать, чтобы вы об этом знали», — обратилась она.
 
 
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во время интервью с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко попыталась задать вопрос о...
 
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