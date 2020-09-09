Это ж надо суметь! «Минский завод игристых вин» производил грузинское вино из молдавских виноматериалов









Суть претензии заключается в том, что беларусское предприятие производит виноградное вино под маркой «Саперави» из молдавских виноматериалов. При этом на этикетке этого вина содержатся слова на иностранном языке «Old Batumi», «ძველი ბათუმი», а также изображение государственного флага Грузии.





По мнению министерства, наличие такой информации на этикетке вина, производимого из молдавских виноматериалов, создает ложное впечатление, что это вино является грузинским и страной его происхождения или виноматериалов, используемых для его производства, является Грузия.





Данная реклама размещается (распространяется) с нарушением требований пункта 2 статьи 10 и абзаца девятого пункта 3 статьи 26 Закона Республики Беларусь «О рекламе».





МАРТ выдано ОАО «Минский завод игристых вин» предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе, которое должно быть исполнено в течение месяца.