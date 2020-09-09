Безопасность подтверждена: на Белорусской АЭС завершились стресс-тесты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Белорусской атомной электростанции завершились стресс-тесты, передает телеканал «МИР 24».

Так, специалисты изучали устойчивость объекта к природным и техногенным катаклизмам, взяли в расчет даже падение самолета. За процессом наблюдали международные эксперты и представители экологических организаций. Их предложения учли при разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях.

«Мы уже установили дополнительный передвижной дизель-генератор, который у нас стационарно подключен и готов к использованию в условиях полного обесточения станции. И по результатам стресс-тестов и самооценки мы предусмотрели обеспечить каждый энергоблок таким передвижным генератором», – рассказал ведущий инженер по анализу безопасности Белорусской АЭС Николай Карпенко.

Сейчас Белорусскую АЭС готовят к запуску. Каждую операцию, связанную с вводом АЭС в строй, Госатомнадзор лицензирует отдельно.