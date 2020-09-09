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Безопасность подтверждена: на Белорусской АЭС завершились стресс-тесты
09.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Белорусской атомной электростанции завершились стресс-тесты, передает телеканал «МИР 24».
Так, специалисты изучали устойчивость объекта к природным и техногенным катаклизмам, взяли в расчет даже падение самолета. За процессом наблюдали международные эксперты и представители экологических организаций. Их предложения учли при разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях.
Сейчас Белорусскую АЭС готовят к запуску. Каждую операцию, связанную с вводом АЭС в строй, Госатомнадзор лицензирует отдельно.
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Специалисты изучали устойчивость объекта к природным и техногенным катаклизмам.
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