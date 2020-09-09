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Лукашенко рассказал, почему вышел из вертолета с автоматом в руках

09.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко в интервью российским журналистам рассказал, почему вышел из вертолета с автоматом в руках 23 августа. По словам президента Беларуси, этим он хотел показать, что готов стоять за свою страну, сообщает телеканал «МИР 24».

«Я продемонстрировал, что мои дети – здесь, что моя страна – здесь и я ее буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя пресс-секретарь бежала сзади и говорила, чтобы я не выходил: «А вдруг – снайпер, а вдруг – что». Нет, я должен был выйти – разбежались или не разбежались – и поблагодарить этих ребят, которые стояли в цепочке и достойно себя вели. Но главное – я не трус и не боюсь. Я никуда не бежал и бежать не собираюсь, и дети мои тоже никуда не побегут», – рассказал Лукашенко.

В рамках этого интервью Лукашенко также заявил, что готов провести в Беларуси досрочные президентские выборы.

Полную версию интервью президента смотрите на телеканале «МИР» сразу после выпуска новостей в полночь.



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По словам президента Беларуси, этим он хотел показать, что готов стоять за свою страну.
 
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