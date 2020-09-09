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Неизвестные взломали сайт Академии МВД и разместили там сообщение от «кибер-партизан Беларуси»
Источник материала: Tut.by
Неизвестные взломали
Неизвестные переименовали сайт в «Типа Академия МВД» и разместили на странице это изображение, сопроводив его подписью «с любовью, Белорусские кибер-партизаны». Также на странице была ссылка, которая вела на некий файл.
Примерно в восемь вечера сайт перестал открываться. Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен — впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.
Напомним, что ранее, 3 сентября, перестал работать официальный сайт МВД.
— Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем, —
По сообщениям изданий
По данному факту
На вечер 9 сентября ресурс все еще недоступен.
Также вечером 5 сентября стал недоступен и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен.
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