Глава Евросовета призвал ускорить введение санкций ЕС в отношении причастных к репрессиям в Беларуси

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает необходимым ускорить процесс принятия санкций Евросоюза против ответственных за насилие и репрессии в отношении мирных граждан, а также за фальсификацию выборов в Беларуси.

«Призываю ускорить процесс санкций», — написал Мишель 9 сентября в «Твиттере».

Он подчеркнул, что «политические преследования в Беларуси, включая задержания по политическим мотивам и принудительную ссылку, должны быть прекращены».

«Белорусские власти должны освободить политических заключенных и позволить гражданам реализовать свое право на свободу слова и собраний», — заявил глава Евросовета.

19 августа на внеочередной встрече Европейского совета по ситуации в Беларуси главы стран ЕС договорились о введении санкций против тех, кто ответствен за насилие и репрессии в отношении мирных граждан, а также за фальсификацию выборов.

6 сентября министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что санкции будут введены не позднее 21 сентября. «Первоначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе выборов и применение силы против участников акций протеста. Мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни мы можем расширить», — сказал Петржичек.

7 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Александр Лукашенко должен наконец проявить готовность к диалогу, прекратить блокирование и разгон мирных демонстраций, уважать права человека и свободу СМИ. «Сейчас мы вводим санкции. Если Лукашенко не отреагирует, последуют новые санкции», — предупредил министр.