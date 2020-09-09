Ефремов рассказал о первом ужине в СИЗО













По словам Литвинович, Ефремова поселили в карантинную камеру, где находятся еще двое. В камере есть чайник и телевизор, на ужин артист ел селедку с картошкой. Претензий к питанию артист, по его собственному признанию, не имеет, потому что у него есть опыт службы в армии.





Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Суд также зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.