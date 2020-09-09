Неизвестные взломали сайт Академии МВД и разместили там сообщение от «кибер-партизан Беларуси»





Скриншот с сайта Академии МВД





Также на странице была ссылка, которая вела на некий файл.





Примерно в восемь вечера сайт перестал открываться. Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен — впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.

Напомним, что ранее, 3 сентября, перестал работать официальный сайт МВД.





— Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем, — сообщили в пресс-службе МВД.





По сообщениям изданий «Наша Нива» и телеканала «Белсат», неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы».





По данному факту проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по ч. 1 ст. 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», которая предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до 3 месяцев, сообщил Sputnik Беларусь.





На вечер 9 сентября ресурс все еще недоступен.





Также вечером 5 сентября стал недоступен и официальный сайт Белорусской торгово-промышленной палаты — но до того на нем также разместили сообщение от «киберпартизан Беларуси».