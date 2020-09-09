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Неизвестные взломали сайт Академии МВД и разместили там сообщение от «кибер-партизан Беларуси»

09.09.2020 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неизвестные переименовали сайт в «Типа Академия МВД» и разместили на странице это изображение, сопроводив его подписью «с любовью, Белорусские кибер-партизаны».


Скриншот с сайта Академии МВД

Также на странице была ссылка, которая вела на некий файл.

Примерно в восемь вечера сайт перестал открываться. Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен — впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.
 
Напомним, что ранее, 3 сентября, перестал работать официальный сайт МВД.

— Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем, — сообщили в пресс-службе МВД.

По сообщениям изданий «Наша Нива» и телеканала «Белсат», неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы».

По данному факту проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по ч. 1 ст. 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», которая предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до 3 месяцев, сообщил Sputnik Беларусь.

На вечер 9 сентября ресурс все еще недоступен.

Также вечером 5 сентября стал недоступен и официальный сайт Белорусской торгово-промышленной палаты — но до того на нем также разместили сообщение от «киберпартизан Беларуси».
 
 
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Неизвестные переименовали сайт в «Типа Академия МВД» и разместили на странице это изображение, сопроводив его подписью «с любовью, Белорусские кибер-партизаны».
 
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