Королева Испании Летиция появилась на публике в дешевом платье из масс-маркета

Королева Летиция в платье от Zara





Как сообщает издание Daily Mail, супруга короля Филиппа VI посетила с ним дворец Паласио-де-Виана в Мадриде в честь Международного дня кооперативов, основанного Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Королеву сфотографировали в твидовом платье бренда Zara темно-синего цвета, стоимость которого составляет 70 фунтов стерлингов (около 3 тысяч гривен).





Свой образ Летиция дополнила туфлями в тон платья, черным поясом и сумкой-клатчем. Также супружеская пара надела медицинские маски.









Читатели издания восхитились внешним видом королевы в комментариях под материалом.





пишет obozrevatel.com "Она просто невероятно красивая", "Современно, стильно и шикарно. Всегда отлично выглядит. Люблю ее стиль", "Она просто идеальна. Настоящая королева!" – высказывались поклонники,obozrevatel.com



