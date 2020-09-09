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Тихановская, Колесникова и Цепкало номинированы на премию Сахарова

09.09.2020 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Социал-демократическая фракция Европейского парламента номинировала Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на правозащитную премию имени Сахарова. Информация об этом опубликована на официальном портале S&D.




«Находясь под впечатлением продолжающихся общенациональных мирных продемократических протестов, которые проходят в Беларуси против сфальсифицированных выборов 9 августа, мы твердо убеждены, что премией Сахарова в этом году должны быть отмечены храбрые женщины Беларуси, борющиеся за свободу и демократию в своей стране. Нас особенно вдохновляют три женщины, возглавившие кампанию массовой оппозиции на президентских выборах в прошлом месяце в попытке свергнуть автократического диктатора Александра Лукашенко», — заявила вице-президент S&D, ответственная за премию Сахарова, Кати Пири.

Она добавила, что социал-демократическая фракция Европейского парламента находится на стороне народа Беларуси и осуждает подавление протестов властями. S&D также призвала другие политические группы в Европейском парламенте объединиться для выдвижения представительниц Беларуси на премию Сахарова 2020 года.

«Эти три женщины находятся на переднем крае борьбы за свободу в Беларуси, оставаясь при этом источником вдохновения для своего общества и правозащитников во всем мире. Они отказались от политических разногласий и поставили перед собой общую простую цель: превратить свою страну в демократию. Теперь все они сталкиваются с репрессиями, вынуждены бежать из страны или содержатся под стражей», — добавила депутат Европарламента Изабель Сантос, отметив, что присуждение премии за свободу мысли подчеркнет важность борьбы за демократию и права человека.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова ежегодно вручается Европейским парламентом лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».
 
 
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Социал-демократическая фракция Европейского парламента номинировала Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на правозащитную премию имени...
 
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