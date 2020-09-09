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«Элемент мелкобуржуазной революции»: Лукашенко оценил произошедшее после выборов
09.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с российскими журналистами. Естественно, не прошли мимо темы протестов, которые начались в Беларуси после президентских выборов, передает телеканал «МИР 24».
«Наверное, я все-таки пересидел. Ну, утюг включишь, и я тут предвыборную кампанию. Утюг включил – Лукашенко, чайник электрический включил – Лукашенко, телевизор включил – Лукашенко, и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело. Это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами. И что им захотелось? А им захотелось власти, и так далее, и тому подобное. Вот она здесь, глубина этого конфликта», – сказал Лукашенко.
Полную версию интервью президента Беларуси Александра Лукашенко российским СМИ смотрите на телеканале «МИР» сразу после выпуска новостей в полночь.
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Полная версия интервью президента российским СМИ – на телеканале «МИР» сразу после выпуска новостей в полночь.
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