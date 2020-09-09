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Bloomberg: в Белом доме признали, что выборы в Беларуси – сфальсифицированы

09.09.2020 22:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 9 сентября, американское издание Bloomberg сообщило, что Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани прокомментировала выборы в Беларуси – назвала это мероприятие «мошенничеством». И дала свою оценку протестам, которые происходят в нашей стране. 

Кейли сказала, что Штаты «чрезвычайно обеспокоены нарушениями прав человека в поствыборной Беларуси: «Сообщения о похищениях, насильственном изгнании и другие угрозы, которые поступают беларуским оппозиционерам – лишь малая часть из множества методов, которое правительство Беларуси использует, чтобы подавить свободу слова», – заявила пресс-секретарь. 

Bloomberg также пишет о том, нынешние протесты – самый серьезный вызов для Лукашенко, который правит страной уже 26 лет. Издание уточняет, что «президент» уже «расправился с лидерами оппозиции, отправив почти всех их в ссылку». 

И снова приводит слова Макинани: «Выборы там [в Беларуси] не были настоящими. Они прошли не по справедливости – это было мошенничество. Огромное количество мирных протестов беларусов ясно дает понять, что правительство больше не может игнорировать призывы людей к демократии».

Читайте по теме: Вот все фальсификации и нарушения, которые нашли на выборах «Честные люди» и «Голос»

 
 
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Сегодня, 9 сентября, американское издание Bloomberg сообщило, что Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани прокомментировала выборы в Беларуси – назвала это...
 
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