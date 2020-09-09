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Bloomberg: в Белом доме признали, что выборы в Беларуси – сфальсифицированы
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 9 сентября, американское издание Bloomberg
Кейли сказала, что Штаты «чрезвычайно обеспокоены нарушениями прав человека в поствыборной Беларуси: «Сообщения о похищениях, насильственном изгнании и другие угрозы, которые поступают беларуским оппозиционерам – лишь малая часть из множества методов, которое правительство Беларуси использует, чтобы подавить свободу слова», – заявила пресс-секретарь.
Bloomberg также пишет о том, нынешние протесты – самый серьезный вызов для Лукашенко, который правит страной уже 26 лет. Издание уточняет, что «президент» уже «расправился с лидерами оппозиции, отправив почти всех их в ссылку».
И снова приводит слова Макинани: «Выборы там [в Беларуси] не были настоящими. Они прошли не по справедливости – это было мошенничество. Огромное количество мирных протестов беларусов ясно дает понять, что правительство больше не может игнорировать призывы людей к демократии».
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