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Адвокат Марии Колесниковой встретилась с подзащитной в СИЗО

09.09.2020 22:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак 9 сентября встретилась со своей подзащитной в СИЗО и сообщила некоторые подробности. Их приводит официальный телеграм-канал штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико.

Адвокат Марии Колесниковой встретилась с подзащитной в СИЗО
Источник: advokat.by

Сообщается, что «Мария чувствует себя хорошо и бодро, несмотря на пережитый стресс за последние двое суток». В камере у нее шесть соседок.

«В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали. Адвокат намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 сентября после задержания возле Национального художественного музея в Минске Колесникову доставили в ГУБОПиК, где она провела почти полдня. Затем привезли в КГБ, где до позднего вечера от нее требовали согласиться добровольно покинуть Беларусь. После того как она отказалась, ее насильно вывезли на белорусско-украинскую границу.

Людмила Казак обращает внимание, что документов о задержании у Марии Колесниковой на руках нет никаких. Ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября, в котором не указано, кем, когда, где она была задержана. В связи с чем неясно, с какого времени исчислять 10-дневный срок, установленный для предъявления обвинения в отношении подозреваемого, заключенного под стражу.

«Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение — серьезное уголовное преступление — и вместе с адвокатом намерена составлять обращения, чтобы были установлены все виновные в ее похищении и насильственном вывозе на границу. Все, что рассказала Мария адвокату, подтверждает историю Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которых заставляли вывезти Марию в Украину, — подчеркивается в сообщении. — Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании ГУБОПиК, воспринимать кроме как реальные не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления».

Казак ожидает, что утром 10 сентября состоится допрос с участием Колесниковой, которая находится в статусе подозреваемой по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса.

Вечером 9 сентября Александр Колесников смог передать дочери необходимые вещи.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак 9 сентября встретилась со своей подзащитной в СИЗО и сообщила некоторые подробности. Их приводит официальный...
 
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