Сербские военнослужащие не будут участвовать в учениях под Брестом

Сербские военнослужащие не будут участвовать в совместных военных учениях «Славянское братство — 2020», которые пройдут в сентябре в Брестской области. Причиной стало принятое правительством Сербии 9 сентября решение приостановить участие во всех совместных военных маневрах и операциях на шесть месяцев.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Сербии, глава военного ведомства Александр Вулин заявил после заседания правительства, что страна находится «под ужасным и незаслуженным давлением со стороны Европейского союза», потребовавшего отказаться от совместных военных учений с Беларусью.

«Мы под давлением, которое не имеет смысла и не основывается на наших решениях или наших действиях, а является результатом истерии, определяющей политические решения и направления больших и могущественных стран, — сказал министр обороны. — От нас требуют отказаться от запланированных военных учений с Беларусью, иначе на кону наше европейское будущее и еще большее давление на нашу политику, а также на наших людей в Косове, Метохии и Республике Сербской».

Вулич подчеркнул, что Сербия является нейтральной в военном плане страной. Таким образом, чтобы «сохранить позицию военного нейтралитета, избежать или, по крайней мере, уменьшить последствия активизации нападок» на страну, ее политику и экономику, правительство Сербии решило приостановить «все военные учения и мероприятия со всеми партнерами на последующие шесть месяцев».

«В ближайший период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО или ОДКБ, Россией, США, Китаем, Евросоюзом, Востоком или Западом. Вопрос о нашем участии в миротворческих операциях будет рассмотрен специально, и в случае необходимости мы это участие приостановим», — заявил глава Минобороны Сербии.