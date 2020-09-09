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Сербские военнослужащие не будут участвовать в учениях под Брестом

09.09.2020 22:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сербские военнослужащие не будут участвовать в совместных военных учениях «Славянское братство — 2020», которые пройдут в сентябре в Брестской области. Причиной стало принятое правительством Сербии 9 сентября решение приостановить участие во всех совместных военных маневрах и операциях на шесть месяцев.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Сербии, глава военного ведомства Александр Вулин заявил после заседания правительства, что страна находится «под ужасным и незаслуженным давлением со стороны Европейского союза», потребовавшего отказаться от совместных военных учений с Беларусью.

«Мы под давлением, которое не имеет смысла и не основывается на наших решениях или наших действиях, а является результатом истерии, определяющей политические решения и направления больших и могущественных стран, — сказал министр обороны. — От нас требуют отказаться от запланированных военных учений с Беларусью, иначе на кону наше европейское будущее и еще большее давление на нашу политику, а также на наших людей в Косове, Метохии и Республике Сербской».

Вулич подчеркнул, что Сербия является нейтральной в военном плане страной. Таким образом, чтобы «сохранить позицию военного нейтралитета, избежать или, по крайней мере, уменьшить последствия активизации нападок» на страну, ее политику и экономику, правительство Сербии решило приостановить «все военные учения и мероприятия со всеми партнерами на последующие шесть месяцев».

«В ближайший период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО или ОДКБ, Россией, США, Китаем, Евросоюзом, Востоком или Западом. Вопрос о нашем участии в миротворческих операциях будет рассмотрен специально, и в случае необходимости мы это участие приостановим», — заявил глава Минобороны Сербии.

Учения«Славянское братство» с участием военнослужащих из Беларуси, России и Сербии проходят ежегодно с 2015 года на территории каждой страны поочередно. В этом году маневры запланированы в конце сентября на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая базируется в Бресте.
 
Теги: Брест
 
 
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Сербские военнослужащие не будут участвовать в совместных военных учениях «Славянское братство — 2020», которые пройдут в сентябре в Брестской области.
 
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