В ЖК «Каскад» приехали силовики из-за «жалоб на шум», но потом уехали. В других районах было иначе

Источник материала: Onliner

В конце прошлой недели ЖК «Каскад» посетил автокран МЧС и силовики, чтобы снять вывешенные на большой высоте бело-красно-белые флаги. Тогда часть флагов убрали сами жильцы, затянув их внутрь через окна. А сегодня сотрудники милиции прибыли во двор, как потом оказалось, из-за жалоб на шум.

Для этого в ЖК были направлены четыре автомобиля: легковая с «мигалками», небольшой автобус и пара микроавтобусов. В это время здесь собралась как минимум сотня людей, многие приходили с детьми — все происходило рядом с детской площадкой.

К собравшимся, которые проводят встречи регулярно (не шумно, спокойно и без алкоголя — только чай и пирожные с тортами), подошли около 10 человек в форме милиции и с повязками на лицах, а также несколько человек с балаклавами.

















Последовал мирный разговор, после чего прибывшие силовики ушли под аплодисменты жителей района. На некоторое время один из микроавтобусов остался неподалеку, затем он отправился по дальнейшему маршруту. Однако, по словам местных жителей, среди собравшихся во дворе появились незнакомцы.





«Протестный» двор на Червякова: концерт и новая попытка закрасить мурал

В известном многим дворе по улице Червякова и Сморговскому тракту, который называют в народе как «площадь Перемен», сегодня прошло выступление артистов — концерт Войтюшкевича на песне «Купалінка», однако затем на место прибыли силовики, сообщает Telegram-канал «МотолькоПомоги». Людей разогнали, мурал вновь закрасили.



Фото: Telegram-канал «МотолькоПомоги»

Попытка закрасить мурал:





Обстановка в ЖК «Магистр»

Здесь состоялась настоящая театральная постановка.

Но и здесь, как сообщают пользователи Telegram-канала , также появились «наблюдатели».