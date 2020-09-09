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Дело арестованных сотрудников PandaDoc передано в центральный аппарат Следственного комитета

10.09.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дело четырех сотрудников ИТ-компании PandaDoc, которые были арестованы по подозрению в хищении в особо крупном размере, передано в центральный аппарат Следственного комитета Беларуси. Об этом 42.TUT.BY рассказал адвокат Антон Гашинский.


Фото: Тамара Колос

В частности, он сообщил, что на сегодняшний день дело передано в центральный аппарат Следственного комитета, следственные действия пока не проводятся. До пятницы, то есть до 11 сентября, сотрудникам компании должны предъявить обвинение или отпустить.

— Ребята находятся в СИЗО на Володарского, — отметил адвокат. — Условия содержания, мягко говоря, нехорошие, проводятся обыски камеры с пристрастием, но они держатся. Удивлены абсурдностью подозрений, вину не признают.

Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc — бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере, в их отношении было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.

Однако в самой компании заявили, что это обвинение не соответствует действительности, а вся деятельность фирмы велась в полном соответствии с законодательством. В PandaDoc уверены, что репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей.

Там также заявили, что предпринимают ответные шаги, а именно будут вынуждены закрыть компанию в Беларуси, что приведет к потере высокооплачиваемых рабочих мест. Так как «в таком режиме работать не получится», начнут основание альтернативы Парка высоких технологий и максимально ярко осветят этот процесс во всех международных медиа, политических и экономических кругах.

В Instagram сооснователь компании Микита Микадо попросил айтишников о поддержке, чтобы власть знала, что «в случае репрессий в ИТ, мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов».

Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях: в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов. А Виктор Кувшинов помогал педагогам, которые были членами комиссии и стали свидетелями фальсификации выборов, подать заявление в правоохранительные органы, также обещал помочь с поиском работы в случае увольнения.

В июле 2020 года Виктор был задержан бойцами ОМОНа на проспекте Независимости в Минске, когда пытался подать жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Позже оказался в одном автозаке с родным братом, тоже айтишником. Суд назначил обоим административный арест.

 
Теги: Минск
 
 
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До пятницы, то есть до 11 сентября, сотрудникам компании должны предъявить обвинение или отпустить.
 
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