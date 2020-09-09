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Дважды два четыре: как быстро научить ребенка считать
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Знакомимся с цифрами
В 3−5 лет дети интересуются окружающим миром и быстро усваивают первые шаги в обучении арифметике. Чтобы понять, как научить ребенка считать, воспользуйтесь несложными обучающими методиками на счет.
Подключаем арифметические игры
Постепенно усложняйте задания, пользуясь специальными счетными палочками, магнитами, мозаиками, карточками и другими развивающими игрушками. Однако дети любят не только покупные материалы, но и головоломки, сделанные своими руками.
Смастерите вместе несколько самодельных игр и отработайте простые математические действия. Для этого не нужны дорогостоящие материалы: достаточно воспользоваться цветным картоном, красками, монетами, старыми вещами или игрушками.
Так, из пляжных ракушек можно сделать свои счеты: нарисуйте на ватмане несколько больших аквариумов и попросите ребенка «положить внутрь» определенное количество ракушек. Позже научите ребенка складывать и вычитать предметы в аквариумах.
Похожую игру можно смастерить из капсул от киндеров и пустого яичного лотка. Пронумеруйте маркером ячейки лотка и обе крышечки капсул и предложите малышу игры на сложение и сочетание. Игра универсальна, поскольку ребенок самостоятельно может собирать и разбирать разные части киндера, постепенно усложняя игру.
Подсказываем еще один популярный метод. Закрепите на панели конструктора мелкие детали с наклеенными цифрами и попробуйте вместе посчитать сумму, разницу или умножение. В качестве конструктора подойдут мелкие детали лего: их легко сочетать в больших количествах, а сложные фигурки с крепежами заменят наклейки с цифрами.
Читаем книги с иллюстрациями
Старайтесь привносить разнообразие в обучении, покупая ребенку специальную литературу, совмещающую арифметику с музыкой, сказками, раскрасками и другими творческими заданиями.
Дети с 4−6 лет с удовольствием изучают книги со сказками, проходят математические квесты, учат стихотворения и песенки-считалочки. В дополнение к книгам и развивающим журналам подключите обучающие мультфильмы, где персонажи просят маленьких зрителей найти или посчитать предметы.
Устный счет
Как научить ребенка считать, если вышеперечисленные методики освоены? Перейдите к устному сложению и вычитанию чисел: занимайте ребенка несложными головоломками, математическими ребусами и задачами на альбомном листе или с помощью онлайн-ресурсов.
С 5−7 лет целесообразно приобретать настольные игры, рассчитанные на математические навыки, логику, моторику. Такие игры увлекают ребенка, пока родитель занимается домашними хлопотами, а также способны собирать семью для вечернего досуга.
Теперь зная, как научить ребенка считать, вы сможете уверенно заниматься дошкольным образованием дома. А для тех, кто не может обойтись без помощи педагога, TAM.BY собрал каждый
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