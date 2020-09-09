Дважды два четыре: как быстро научить ребенка считать

Источник материала: Tut.by



Занятие счетами и математикой иногда кажется детям скучным, если следовать классическим методам. Сегодня редакция TAM.BY кратко расскажет, как научить ребенка считать, используя игры и занимательные задания.

Содержание:

Знакомимся с цифрами



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

В 3−5 лет дети интересуются окружающим миром и быстро усваивают первые шаги в обучении арифметике. Чтобы понять, как научить ребенка считать, воспользуйтесь несложными обучающими методиками на счет.

Задачки из воздуха. Начните знакомить ребенка с числами, которые сопровождают вас повседневно, начиная ситуативный диалог. Например, «сколько котлет лежит на твоей тарелке?», «во сколько мы выходим гулять?», «какой номер у этого дома?» и т.д.

Считайте на ходу. Попросите ребенка посчитать деревья по дороге домой, количество машин во дворе, этажей или ступенек в подъезде. Пусть обыденные прогулки превращаются для малыша в маленькое путешествие!

Придумывайте задачки. Когда подсчет машин и деревьев становится элементарным заданием, предлагайте сложить в уме перечисленные предметы: «сколько будет, если сложить это здание и два дома напротив?». То же самое придумайте с вычитанием.

Используйте домашние атрибуты. Дома практически любой предмет поможет родителю в обучении счету. Попробуйте вместе следить за стрелками часов, изучить шкалу роста на стене, полистать отрывной календарь. Дети хорошо запоминают вычисления, показанные на любимых предметах (конструктор, куклы, кубики).

Подключаем арифметические игры



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Постепенно усложняйте задания, пользуясь специальными счетными палочками, магнитами, мозаиками, карточками и другими развивающими игрушками. Однако дети любят не только покупные материалы, но и головоломки, сделанные своими руками.

Смастерите вместе несколько самодельных игр и отработайте простые математические действия. Для этого не нужны дорогостоящие материалы: достаточно воспользоваться цветным картоном, красками, монетами, старыми вещами или игрушками.

Так, из пляжных ракушек можно сделать свои счеты: нарисуйте на ватмане несколько больших аквариумов и попросите ребенка «положить внутрь» определенное количество ракушек. Позже научите ребенка складывать и вычитать предметы в аквариумах.

Похожую игру можно смастерить из капсул от киндеров и пустого яичного лотка. Пронумеруйте маркером ячейки лотка и обе крышечки капсул и предложите малышу игры на сложение и сочетание. Игра универсальна, поскольку ребенок самостоятельно может собирать и разбирать разные части киндера, постепенно усложняя игру.

Подсказываем еще один популярный метод. Закрепите на панели конструктора мелкие детали с наклеенными цифрами и попробуйте вместе посчитать сумму, разницу или умножение. В качестве конструктора подойдут мелкие детали лего: их легко сочетать в больших количествах, а сложные фигурки с крепежами заменят наклейки с цифрами.

Читаем книги с иллюстрациями



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Старайтесь привносить разнообразие в обучении, покупая ребенку специальную литературу, совмещающую арифметику с музыкой, сказками, раскрасками и другими творческими заданиями.

Дети с 4−6 лет с удовольствием изучают книги со сказками, проходят математические квесты, учат стихотворения и песенки-считалочки. В дополнение к книгам и развивающим журналам подключите обучающие мультфильмы, где персонажи просят маленьких зрителей найти или посчитать предметы.

Устный счет



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как научить ребенка считать, если вышеперечисленные методики освоены? Перейдите к устному сложению и вычитанию чисел: занимайте ребенка несложными головоломками, математическими ребусами и задачами на альбомном листе или с помощью онлайн-ресурсов.

С 5−7 лет целесообразно приобретать настольные игры, рассчитанные на математические навыки, логику, моторику. Такие игры увлекают ребенка, пока родитель занимается домашними хлопотами, а также способны собирать семью для вечернего досуга.

Теперь зная, как научить ребенка считать, вы сможете уверенно заниматься дошкольным образованием дома. А для тех, кто не может обойтись без помощи педагога, TAM.BY собрал каждый центр детского развития в Минске с адресом и отзывами в одном каталоге.